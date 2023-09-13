Конституційний Суд заборонив Кабміну обмежувати розмір пенсій чорнобильцям

Конституційний Суд визнав неконституційним положення Бюджетного кодексу, які дозволяють Кабінету міністрів визначати розмір пенсій інвалідам-чорнобильцям з урахуванням фінансових можливостей держави.

Відповідне рішення Перший сенат Конституційного Суду України ухвалив на пленарному засіданні 13 вересня, повідомляє пресслужба суду.

Зокрема, КСУ визнав таким, що не відповідає Конституції, пункт 26 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу в частині, який встановлює, що положення статті 54 закону №796 "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом міністрів, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Згідно зі статтею 54 закону №796 визначено державну пенсію особам, віднесеним до категорії 1 та у зв’язку з втратою годувальника. Цією ж статтею установлено розмір пенсії з інвалідності особам, віднесеним до категорії 1, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, а Кабінет міністрів визначає лише порядок призначення такої пенсії.

КСУ вирішив, що закон №796 є спеціальним, ним визначено основні положення щодо реалізації конституційного права громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на охорону їхнього життя і здоров’я, в тому числі порядок пенсійного забезпечення таких осіб, а тому соціальні гарантії для цієї категорії осіб мають встановлюватися виключно у цьому законі.

"Суд наголошує, що розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи не можуть залежати від наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування. Такі пенсії мають виплачуватися в порядку та розмірах визначених законом. При цьому розмір пенсій не може корегуватися Кабінетом міністрів в залежності від наявних фінансових ресурсів", – йдеться у рішенні суду.

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Водночас КСУ визнав конституційним пункт 26 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу в частині, який встановлює, що положення статті 50 закону №796 застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабміном, виходячи з наявних фінансових ресурсів.

Відповідно до статті 50 закону №796 особам, віднесеним до категорії 1, призначають щомісячну додаткову пенсію за шкоду, заподіяну здоров’ю, у порядку та розмірах, встановлених урядом.

"Оскільки стаття 50 закону №796 безпосередньо не встановлює розмірів щомісячної додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорії 1 у Суду відсутні підстави вважати, що положення пункту 26... має ознаки невідповідності положенням частини першої статті 8 Конституції", – додали у КСУ.

Нагадаємо, стаття 54 закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" передбачає, що в усіх випадках розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть бути нижчими:

для I групи інвалідності - 6000 гривень;

для II групи інвалідності - 4800 гривень;

для III групи інвалідності - 3700 гривень;

для дітей з інвалідністю - 3700 гривень.

Розміри пенсії, передбачені частиною третьою цієї статті, починаючи з 2022 року щороку з 1 березня індексуються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з урахуванням коефіцієнта збільшення, що визначається відповідно до абзаців другого і третього частини другої статті 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".