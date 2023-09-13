Дерипаска запропонував попросити грошей в Африці на подолання технологічної відсталості Росії

Росії слід залучати інвесторів із країн Африки та інших "дружніх" Росії держав, щоб вирішити проблему технологічної відсталості та збільшити обсяг ВВП утричі.

На думку російського мільярдера, у минулому найбагатшої людини в РФ, фігуранта списків санкцій з 2018 року, єдиним способом прискорити технологічний розвиток економіки є інвестиції. Але російському бізнесу, вважає Дерипаска, важко вкладати гроші, оскільки кредити надто дорогі через високу ставку Центробанку РФ, а до того ж "образ майбутнього розмитий", передає The Moscow Times.

"На жаль, у Росії недостатньо на сьогоднішній день капіталу, тому він такий дорогий. По-друге, дуже високі ризики. Ми дуже розбалансували систему останні 12 років", – поскаржився Дерипаска.

"Для нас єдиний шанс – це залучити сюди інвесторів – китайських, індійських, індонезійських з тієї ж Африки", – запропонував бізнесмен.

Він додав, що "притягнути за вуха" неможливо, але вони прийдуть, щойно завершиться війна в Україні.

Перед початком війни, за даними ЦБ РФ, іноземний бізнес тримав майже $500 млрд у вигляді прямих інвестицій у російську економіку. Проте три чверті цієї суми – близько $379 млрд – були забезпечені країнами зі списку "недружніх", вкладення яких припинилися після санкцій і контрсанкцій.

У видобуток корисних копалин та обробну промисловість – галузі, на які припадає 50% російського ВВП та 40% зайнятості, — умовні "вороги" Росії вклали суму 20% усіх основних фондів. Ще вище їхня частка у торгівлі (рівна 80% основних фондів), фінансах (майже 70%), а також у науково-технічних галузях (40%).

При цьому на Китай припадало лише $3,3 млрд прямих інвестицій у РФ, або 0,66% від загальної суми, а на Індію – лише $613 млн, або 0,012%.

Олег Дерипаска – російський бізнесмен, належить до близького кола президента РФ Путіна. Олігарх є засновником компаній з виробництва алюмінію "Русал", "Базовий елемент" та "Ен+Груп".

За даними The Financial Times, Дерипаска відмивав кошти для Владіміра Путіна, за це США у 2018 році наклали на нього санкції. Водночас РНБО наклала санкції на бізнесмена у жовтні 2022 року, що дозволило розпочати процедуру стягнення його українських активів через ВАКС відповідно до закону "Про санкції".