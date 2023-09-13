Зеленський звільнив одного з уповноважених Антимонопольного комітету
Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Тищика з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України (АМКУ) згідно з поданою заявою.
Відповідний указ №582/2023 від 13 вересня оприлюднено на офіційному сайті голови держави.
Тищик обіймав посаду уповноваженого АМКУ з жовтня 2019 року.
До цього у 2017-2018 роках він працював на посаді директора ТОВ "Український газовий клуб", у 2015-2017 році очолював дочірнє підприємство "Укравтогаз" НАК "Нафтогаз України". .
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