"єЧерга": Для перевізників запустили нову послугу

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури запускає нову послугу для міжнародних перевізників у рамках проєкту "єЧерга" – можливість відслідковувати всі онлайн-бронювання в особистому кабінеті.

Як ідеться в повідомленні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, переглядати всі активні черги можна через особистий кабінет в системі "Шлях". Ідеться про статус кожної вантажівки та автобуса, зареєстрованих на перевізника. Нова опція стала доступною завдяки інтеграції систем "єЧерга" та "Шлях".

Перевірити статус всіх автомобілів в електронній черзі можна в особистому кабінеті системи "Шлях" у вкладці "Моя єЧерга". Зокрема перевізник може переглянути:

транспортні засоби, зареєстровані в електронній черзі;

статус авто в "єЧерзі";

дані про підприємство, транспортний засіб, причіп;

номер вантажної митної декларації.

Із 1 серпня триває тестування послуги електронного запису для перетину кордону автобусами. Наразі тестування охоплює вісім пунктів пропуску, регулярні та нерегулярні маршрути. За результатами тестування невдовзі стане доступною послуга слотування – можливість обрати час перетину кордону відповідно до розкладу руху автобуса.

За час функціонування "єЧерги" кордон за електронним записом вже перетнуло 415 тис. вантажівок та майже 7 тис. автобусів.