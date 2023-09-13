Влада Києва витратить ще 15 мільйонів на розчистку річки Либідь

Комунальне підприємство "Плесо" Київради 7 вересня за результатами тендеру замовило ТОВ "Арсенал-Буд Монтаж" роботи з обстеження та розчистки русла річки Либідь та приведення його до належного технічного стану за 14,64 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Загалом за цим об’єктом вже виконані та оплачені замовником на користь підрядників роботи на загальну суму 37,37 млн грн.

За умовами нинішньої угоди, до кінця року потрібно виконати поточний ремонт підземного водопропускного тунелю річки Либідь на ділянці від вулиці Саперно-Слобідської до урочища Лиса Гора у Голосіївському районі.

За підрахунками видання, ціни на найбільші за загальною вартістю позиції в кошторисі дещо завищені.

Так, пісок природній замовили по 644 грн за кубометр, тоді як середня ціна за липневим моніторингом "ДерждорНДІ" по Україні становить 300 грн за куб. м. Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації замовляв пісок по 360 грн.

Блоки ФБС 24.5.6-Т замовили по 2 393 грн за штуку, хоча на ринку їх продають по 1 818 грн.

Щебінь М600 фракції 70-120 мм у кошторисі коштує 1 140 грн за кубометр. Він рідко використовується. Зазвичай застосовується в декоративних цілях, для обробки парканів, водойм, басейнів. В інтернет ресурсах наразі його не має в наявності.

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Для виконання робіт "Арсенал-Буд Монтаж" орендує автогрейдер, бульдозер, екскаватор-навантажувач, коток дорожній, кран баштовий, кран на автомобільному ходу, кран-трубоукладальник тощо. Всю цю техніку компанія планує орендувати без водіїв. Водночас у довідці про наявність дев’яти працівників, які мають відповідну кваліфікацію, вказані водолази, головний водолазний фахівець, головний гідротехнік та слюсар, натомість відсутні водії навантажувачів (екскаватора, бульдозера, автогрейдера) та машиністи кранів. При цьому фірма не збирається залучати субпідрядників.

КП "Плесо" очолює Вячеслав Савицький, ексзаступник директора КП "Київкомунсервіс".

Директором "Арсенал-Буд Монтаж" із Южноукраїнська Миколаївської області є Денис Стародубцев, а засновником – киянин Андрій Шиманович. Усього з 2016 року фірма отримала державних підрядів на суму 36,93 млн грн. Найбільше – у КП "Плесо", а решту – в ПрАТ "Укргідроенерго" та ВП "Південноукраїнська АЕС" ДП "НАЕК Енергоатом".

У неї на сайті вказано й інший досвід: монтаж і ремонт трубопроводів "Укртрансгазу" та влаштування систем опалення-кондиціонування в лікарнях у Боярці та Охтирці, роботи на річках Дунай та Дністер.