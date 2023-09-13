"Укрнафтобуріння" запустило нову свердловину

Спеціалісти "Укрнафтобуріння" запустили 88 свердловину. Наразі, після усунення технологічних недоліків, об’єкт працює стабільно.

"Після закінчення буріння отримали приплив високонапірної пластової води з верхніх горизонтів. Провели ремонт та водоізоляційні роботи. Отже, збільшили видобуток на 170 тис. кубометрів газу та 30 тонн конденсату на добу", – сказано в повідомленні "Укрнафти".

Незабаром планується завершення пусконаладки дотискуючої компресорної станції. Це дозволить сповільнити природне падіння видобутку. Також проводяться геологотехнічні заходи для підтримання рівня видобутку.

Як зазначається, "Укрнафтобуріння" під управлінням ПАТ "Укрнафта" працює стабільно, планує збільшити прибуток втричі порівняно з першим півріччям, і зробить це до кінця 2023 року.

"У першому півріччі 2023 року компанія отримала 700 млн грн прибутку. Є підстави вважати, що за результатами другого півріччя "Укрнафтобуріння" зможе заробити майже в три рази більше: зафіксований факт суттєвого зростання реалізаційних цін", – йдеться в повідомленні.