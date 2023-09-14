БЕБ викрило компанію, яка незаконно продавала шоломи та бронежилети

Бюро економічної безпеки викрило компанію, яка завозила військову амуніцію в Україну начебто для потреб ЗСУ. Насправді ж шоломи та бронежилети продавали через мережу роздрібних магазинів.

Як ідеться в повідомленні БЕБ, були проведені обшуки в офісних й складських приміщеннях та торгових точках товариства.

У результаті детективи вилучили шоломи, балістичні плити та бронежилети різного класу захисту загальною вартістю понад 40 млн грн. Також вилучено фінансово-господарські документи, що підтверджують незаконну діяльність компанії.

У межах кримінального провадження встановлено, що компанія, аби отримувати пільги на завезення до країни товарів військового призначення, використовувала сертифікати з неправдивою інформацією про кінцевого отримувача. Тобто, за документами амуніція призначалася для ЗСУ, а фактично продавалася через мережу спеціалізованих магазинів, що розташовані у кількох регіонах України. У такий спосіб було завезено кілька партій товару, вартістю понад 100 млн грн.

Детективи БЕБ також встановили, що службові особи товариства під час продажу амуніції ухилилися від сплати податків на 30 млн грн.

Наразі незаконно ввезені товари арештовано, проводяться експертизи. Досудове розслідування триває.