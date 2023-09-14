Європарламент закликає країни ЄС арештувати активи режиму Лукашена

Європейський парламент закликав знайти правові шляхи для арешту активів білоруського керівництва та спрямування їх на відновлення України.

Про це йдеться в ухваленій у середу доповіді про відносини ЄС з Білоруссю, передає "Європейська правда".

У затвердженому документі Європарламент "закликає ЄС та його держави-члени знайти правові шляхи для арешту активів білоруського керівництва та пов'язаних з ним білоруських структур, причетних до військових дій Росії, та, за можливості, використати їх для підтримки відновлення України".

Європарламент вважає, що, уможлививши невиправдану агресивну війну Росії проти України, режим Лукашенка став співучасником злочинів, скоєних Росією, що передбачає відповідальність за руйнування та шкоду, заподіяну Україні.

Депутати вважають також, що спеціальний міжнародний трибунал щодо злочину агресії, скоєного Росією проти України, повинен мати юрисдикцію для розслідування злочинів не лише президента РФ Владіміра Путіна та російського політичного та військового керівництва, але й білоруського керівництва.

Окремі депутати закликали ЄС та його держави-члени розширити та посилити сферу застосування санкцій та прийняти новий пакет санкцій проти Білорусі та Росії.