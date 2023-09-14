Маск передав контроль над частиною Starlink Міноборони США, – ЗМІ

Біограф американського мільярдера та власника компанії SpaceX Ілона Маска Волтер Айзексон заявив, що "певна кількість обладнання та послуг" супутникової мережі Starlink перейшла під контроль Міноборони США.

Як пише The Washington Post, Айзексон розповів, що Маск бажав відмежуватися від російського вторгнення в Україну, побоюючись, що використання технологій його компанії SpaceX може призвести до ядерної війни, передає Укрінформ.

"Він сказав: "Чому я на цій війні? Я створив Starlink, щоб люди могли відпочити, подивитися фільми на Netflix і пограти у відеоігри. Я не хотів створити щось, що могло б спричинити ядерну війну", – процитував мільярдера біограф.

За його словами, Маск більше не контролює геозони та умови використання Starlink.

Як відомо, у новій біографії Маска, написаній Айзексоном, стверджується, що Маск наказав відключити Starlink поблизу Криму минулого року, щоб зірвати українську атаку на військово-морський флот РФ. Маск нібито боявся, що РФ відповість на цю атаку ядерною зброєю.

Згодом мільярдер заявив, що не давав завдання своїм фахівцям вимикати супутникову мережу Starlink біля узбережжя окупованого Криму, оскільки вона там не працювала.

Пізніше сенаторка США Елізабет Воррен запросила провести розслідування щодо компанії SpaceX після того, як Маск визнав, що заблокував Україні доступ до Starlink, щоб відвернути атаку на російські військові кораблі поблизу берегів анексованого Криму.