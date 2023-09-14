Маск передав контроль над частиною Starlink Міноборони США, – ЗМІ
Біограф американського мільярдера та власника компанії SpaceX Ілона Маска Волтер Айзексон заявив, що "певна кількість обладнання та послуг" супутникової мережі Starlink перейшла під контроль Міноборони США.
Як пише The Washington Post, Айзексон розповів, що Маск бажав відмежуватися від російського вторгнення в Україну, побоюючись, що використання технологій його компанії SpaceX може призвести до ядерної війни, передає Укрінформ.
"Він сказав: "Чому я на цій війні? Я створив Starlink, щоб люди могли відпочити, подивитися фільми на Netflix і пограти у відеоігри. Я не хотів створити щось, що могло б спричинити ядерну війну", – процитував мільярдера біограф.
За його словами, Маск більше не контролює геозони та умови використання Starlink.
Як відомо, у новій біографії Маска, написаній Айзексоном, стверджується, що Маск наказав відключити Starlink поблизу Криму минулого року, щоб зірвати українську атаку на військово-морський флот РФ. Маск нібито боявся, що РФ відповість на цю атаку ядерною зброєю.
Згодом мільярдер заявив, що не давав завдання своїм фахівцям вимикати супутникову мережу Starlink біля узбережжя окупованого Криму, оскільки вона там не працювала.
Пізніше сенаторка США Елізабет Воррен запросила провести розслідування щодо компанії SpaceX після того, як Маск визнав, що заблокував Україні доступ до Starlink, щоб відвернути атаку на російські військові кораблі поблизу берегів анексованого Криму.
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Ви знайшли ще одного "генія" технічної думки, про реальні технічні винаходи або рішення якого не можете нічого розказати. Це може допомогти вам у розвитку нової релігії "Святий Ілон на Марсі", але навіть виробленню нових ракет до вже існуючих власних Українських ракетних комплексів це на жаль не допоможе.
На вході до синагоги висить текст попередження: " Вхід у синагогу в капелюсі є гріхом, рівнозначним до прелюбодіяння!".
Нижче хтось дописав від руки: " Я особисто спробував і те, і друге! Різниція колосальна!"
https://focus.ua/uk/world/537932-poddelal-diplom-rassledovateli-uznali-za-chto-ilona-maska-mogut-lishit-grazdanstva-ssha
Приватна компанія мабуть може називати посаду як завгодно, якщо DOL не буде проти, і аплікант, що укладає контракт з цією назвою посади згоден
Вважаю Ілона Маска геніальним інженером та унікальним, видатним організатором та керівником високотехнологічних компаній. Результативність - феноменальна. Врахуйте, що організація матеріального виробництва на декілька порядків складніше, ніж програмна інженерія.
Стосовно патентів, то йому, як співвласнику групи компаній належать і матеріальні, і нематеріальні активи, включаючи патенти та інші авторські права. Частину з них Маск просто безкоштовно передав у користування всім бажаючим, наприклад:
https://mind.ua/news/20193260-mask-podaruvav-patenti-tesla-usomu-svitu
- Ілон Маск народився в ПАР - країні в якій зараз white lives don't have matter взагалі від слова "зовсім";
- Ілон Маск іммігрував у США - країну яка забезпечила йому можливість стати мільярдером;
- США - країна з найбільшим військовим бюджетом на планеті, країна яка заради забезпечення миру, можливості Ілону Маску працювати та збагачуватись, ця країна стерла у попіл Дрезден, Хіросіму, Нагасакі та багато чого іншого.
І от зараз цей хлопець ще й не задоволений тим, що його супутники використовуються для війни за право існування українського народу. Кожного пацифіста чекає мачете, шибениця, куля або колода з кувалдою. Питання лише де, та коли.
Будь-які релігії лише обмежують ваші можливості, але детермінують якість життя. Лише знання про Всесвіт зможуть підняти вас вище.
виведе з орбіти спутнікі?
що ще більше?
Вмовляло б Угрозіна продати місця на батуті?
А казати про причини відключення він буде що завгодно: про ядерку, напад холери, атаку іншопланетян...вімкнув дурика ушастого.
чому всі на нього дрочять?
ось прикиньте ситуацію, що він зникне, то що?
прогрес зупиниться?
а ось зупинити старлінк над кримом може власноруч.