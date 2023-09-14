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Новини
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Маск передав контроль над частиною Starlink Міноборони США, – ЗМІ

маск

Біограф американського мільярдера та власника компанії SpaceX Ілона Маска Волтер Айзексон заявив, що "певна кількість обладнання та послуг" супутникової мережі Starlink перейшла під контроль Міноборони США.

Як пише The Washington Post, Айзексон розповів, що Маск бажав відмежуватися від російського вторгнення в Україну, побоюючись, що використання технологій його компанії SpaceX може призвести до ядерної війни, передає Укрінформ.

"Він сказав: "Чому я на цій війні? Я створив Starlink, щоб люди могли відпочити, подивитися фільми на Netflix і пограти у відеоігри. Я не хотів створити щось, що могло б спричинити ядерну війну", – процитував мільярдера біограф.

За його словами, Маск більше не контролює геозони та умови використання Starlink.

Як відомо, у новій біографії Маска, написаній Айзексоном, стверджується, що Маск наказав відключити Starlink поблизу Криму минулого року, щоб зірвати українську атаку на військово-морський флот РФ. Маск нібито боявся, що РФ відповість на цю атаку ядерною зброєю.

Згодом мільярдер заявив, що не давав завдання своїм фахівцям вимикати супутникову мережу Starlink біля узбережжя окупованого Криму, оскільки вона там не працювала.

Пізніше сенаторка США Елізабет Воррен запросила провести розслідування щодо компанії SpaceX після того, як Маск визнав, що заблокував Україні доступ до Starlink, щоб відвернути атаку на російські військові кораблі поблизу берегів анексованого Криму.

Автор: 

Пентагон (86) Маск Ілон (385) Starlink (110)


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Топ коментарі
+51
судячи з усього спецслужби США (ФБР, ЦРУ) вставили житрожопому маску знатного пістона ...
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14.09.2023 10:02
+34
Якщо ти хороший бізнесмен чого ти лізеш в політику в якій нічого не тямиш ,не можеш відрізнити агресора від жертви ?
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14.09.2023 10:03
+30
У нас таких людей вибирають країною керувати ...
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14.09.2023 10:07
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Брєжнєв і ***** не приймали участь в розробці ракет.Як я можу розказати за це? Навіщо ви таке пишете,ви самі знаєте,що тут я вам це не напишу і ніхто не напише.
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14.09.2023 21:41 Відповісти
Пишу тому, що ви вважаєте Ілона Маска генієм технічної думки. Але не знаєте що Брежнєв, путін, навіть Хрущов приймали багато рішень що до продовження або закриття тих чи інших ракетних та космічних програм. Всі ці рішення були виконані. А самі програми - частина успішно, частина ні. Частина закритих програм могла б теоретично стати успішними, а частина продовжених програм практично зазнала провалу. Інженерно-технічні проблеми ракети Starship не нові. Ці проблеми вже існували раніше в інших проєктах. Для того, щоб це бачити достатньо офіційних трансляцій Space X та спеціальних знань. Доступ до державної таємниці США вже не потрібний. Які технічні рішення приймають у Space X теж можна побачити в офіційних трансляціях запусків.
Ви знайшли ще одного "генія" технічної думки, про реальні технічні винаходи або рішення якого не можете нічого розказати. Це може допомогти вам у розвитку нової релігії "Святий Ілон на Марсі", але навіть виробленню нових ракет до вже існуючих власних Українських ракетних комплексів це на жаль не допоможе.
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14.09.2023 22:50 Відповісти
Бо він і є Геній,а Брєжнєв ні і інші ні. І в ракетах нічого не розумілися.
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15.09.2023 08:13 Відповісти
Ілон Маск не святий А Україна практично нічого не випускає.
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15.09.2023 08:16 Відповісти
Розповідаю. Про різницю.
На вході до синагоги висить текст попередження: " Вхід у синагогу в капелюсі є гріхом, рівнозначним до прелюбодіяння!".
Нижче хтось дописав від руки: " Я особисто спробував і те, і друге! Різниція колосальна!"
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14.09.2023 15:47 Відповісти
Не ходжу в синагогу. Не маю потреби на це від народження.
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14.09.2023 19:30 Відповісти
Добре, що хоча б так. І на тому дякуємо.
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14.09.2023 10:55 Відповісти
Ілон Маск - це такій собі інженер Гарін ХХI століття, але з ********* технологіями.

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14.09.2023 11:11 Відповісти
А він інженер-винахідник?
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14.09.2023 11:33 Відповісти
Він скоріше розумний менеджер і інвестор.
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14.09.2023 12:06 Відповісти
Дивлячись за якими критеріями оцінювати. Думаю, що де- юре в Україні він не є інженером-винахідником. В українських документах про освіту такого фаху, як "інженер-винахідник" немає. І формально в Україні його не взяли б на посаду інженера в бюджетну установу. У ЗМІ є і такі відомості (неперевірені):
https://focus.ua/uk/world/537932-poddelal-diplom-rassledovateli-uznali-za-chto-ilona-maska-mogut-lishit-grazdanstva-ssha
Приватна компанія мабуть може називати посаду як завгодно, якщо DOL не буде проти, і аплікант, що укладає контракт з цією назвою посади згоден
Вважаю Ілона Маска геніальним інженером та унікальним, видатним організатором та керівником високотехнологічних компаній. Результативність - феноменальна. Врахуйте, що організація матеріального виробництва на декілька порядків складніше, ніж програмна інженерія.
Стосовно патентів, то йому, як співвласнику групи компаній належать і матеріальні, і нематеріальні активи, включаючи патенти та інші авторські права. Частину з них Маск просто безкоштовно передав у користування всім бажаючим, наприклад:
https://mind.ua/news/20193260-mask-podaruvav-patenti-tesla-usomu-svitu
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14.09.2023 12:18 Відповісти
Гарін зумів захопити владу над цілим світом. Майже. І що він і планував з самого початку.
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14.09.2023 12:07 Відповісти
Біограф Ілона Маска забув нам розповісти про дуже багато цікавих речей:

- Ілон Маск народився в ПАР - країні в якій зараз white lives don't have matter взагалі від слова "зовсім";
- Ілон Маск іммігрував у США - країну яка забезпечила йому можливість стати мільярдером;
- США - країна з найбільшим військовим бюджетом на планеті, країна яка заради забезпечення миру, можливості Ілону Маску працювати та збагачуватись, ця країна стерла у попіл Дрезден, Хіросіму, Нагасакі та багато чого іншого.
І от зараз цей хлопець ще й не задоволений тим, що його супутники використовуються для війни за право існування українського народу. Кожного пацифіста чекає мачете, шибениця, куля або колода з кувалдою. Питання лише де, та коли.
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14.09.2023 11:52 Відповісти
Ненависть до пацифістів, чисто кацапский й нарратив.
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14.09.2023 12:05 Відповісти
Так. А ще кацапи теж використовують кирилицю, та навіть вважають свій "народ" винахідником кириличної абетки та будують скульптури, щоб у камені передати цю інформацію у майбутнє. Тому використання вами кириличної абетки це теж є кацапський наратив. Не на мою думку. Це вже ваша думка.

Будь-які релігії лише обмежують ваші можливості, але детермінують якість життя. Лише знання про Всесвіт зможуть підняти вас вище.
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14.09.2023 12:24 Відповісти
Пацифісти це як правило ті люди які дуже часто винні в багатьох бідах
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14.09.2023 16:02 Відповісти
кстати Маск сделал очень хороший и правильный ход -- отдал Пентагону управление спутниками над Украиной . Мне непонятно чем это не нравится хейтерам в этой ветке....
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14.09.2023 11:55 Відповісти
Може тим, що заздалегідь невідомо, чи не обмежить Держдеп використання Старлінку ще більше, ніж Маск.
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14.09.2023 12:27 Відповісти
... тобто ще більше ПОВНІСТЮ ВІДКЛЮЧИТЬ чим маск?
виведе з орбіти спутнікі?
що ще більше?
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14.09.2023 12:45 Відповісти
Заздалегідь невідомо. Є різні масштаби обмежень. Можна заборонити працювати по певним цілям. А можна зовсім вимкнути те, що було ввімкнуто. Це залежитиме від результату виборів. Почитайте історію війни у Вьєтнамі.
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14.09.2023 15:17 Відповісти
Техногений поигрался в геополитику и решил - да ну его ... не моё это ...
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14.09.2023 12:46 Відповісти
Илона,шо с лицом?
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14.09.2023 12:54 Відповісти
у него как у допы, скушное лицо. ему никто денег не даёт. только забирают.
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14.09.2023 12:56 Відповісти
Іван МарКс.
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14.09.2023 13:05 Відповісти
Маск без ресурсів NASA був би пустим містом. Тому хай звиняє
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14.09.2023 13:14 Відповісти
А що робило б NASA без такого ресурсу Маска, як FALCON 9?
Вмовляло б Угрозіна продати місця на батуті?
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14.09.2023 15:51 Відповісти
Які ресурси наса він використовує. Е безліч приватних космічних компаній.
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14.09.2023 16:56 Відповісти
Хитродупий аутист навмисно відключив зв*язок. бо передбачає закінчення війни і торгові зв*язки з узкімі. Для майбутніх відносин з клоакою-парашею це відключення буде його "плюсом" в очах болотних виродків.
А казати про причини відключення він буде що завгодно: про ядерку, напад холери, атаку іншопланетян...вімкнув дурика ушастого.
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14.09.2023 13:26 Відповісти
Сцікло!!!
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14.09.2023 15:46 Відповісти
південно африканський аутіст!
чому всі на нього дрочять?
ось прикиньте ситуацію, що він зникне, то що?
прогрес зупиниться?
а ось зупинити старлінк над кримом може власноруч.
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14.09.2023 16:08 Відповісти
Тому що є певні причини чому ним так багато захоплюються. Цілком обьективні.
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14.09.2023 16:55 Відповісти
Тепер бере гордість за відповідальних людей в керівництві нашої країни. У нас теж є такі голуби миру які зірвали операцію з затримкою вагнерівців, щоб ряіся не почала війну. Але як згодом показала історія, що це не допомогло, а навіть надало впевненості агресору. Тому лишається тільки робити виводи
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14.09.2023 16:26 Відповісти
Это все было в прошлом году, отдал в Пентагон и х..... сним
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14.09.2023 17:20 Відповісти
Старлінк лишився в Маска, Старшілд виділено Маском для потреб Держдепу та Пентагону.
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14.09.2023 19:19 Відповісти
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