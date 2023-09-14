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Новини
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Російські олігархи вивели з Євросоюзу щонайменше $50 мільярдів, – Bloomberg

рубль

Російські мільярдери, які перебувають під тиском міжнародних санкцій і стикаються з тиском з боку президента РФ Владіміраа Путіна, вивели активи на десятки мільярдів з Європи після повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це пише Bloomberg.

Зокрема, минулого місяця акціонери United Medical Group CY Plc і MD Medical Group Investments Plc, які контролюються магнатами Ігорем Шиловим і Марком Курцером, схвалили перехід компаній з Кіпру в Росію.

За даними видання, це збільшить загальну вартість активів, які були переведені найбагатшими росіянами з лютого 2022 року як мінімум до $50 млрд.

Як наголошує видання, ця зміна порушує десятирічну практику російських мільярдерів зберігати свої активи в Європі, використовуючи зручні для інвесторів правові системи, можливість отримувати дивіденди в іноземній валюті та низькі податки.

Тепер у найбагатших росіян залишається все менше місць для розміщення своїх статків, оскільки багато з них перебувають під санкціями США, Великої Британії чи Європи.

Передача активів, зареєстрованих у таких місцях, як Кіпр, Джерсі та Швейцарія, до Росії та країн, які Кремль вважає дружніми, наприклад, Об'єднані Арабські Емірати та Казахстан, почалася незабаром після вторгнення.

Серед перших переїздів були сімейні активи мільярдера з виробництва добрив Андрія Гур'єва та сталеливарного магната Віктора Рашнікова зі Швейцарії та Кіпру до Росії.

Автор: 

Європа (578) олігарх (254) росія (14164)


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Ось і все що потрібно знати про "санкції"...
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14.09.2023 10:31 Відповісти
По официальным данным они каждый год выводят из рашки 250-300 млрд. долларов, прежде всего в ЕС. Эти 50 ничего не меняют.
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14.09.2023 10:33 Відповісти
Добрі санкції, дієві
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14.09.2023 10:38 Відповісти
А виводиться з паРаші значно більше .
Зі слів самих же кацапських економістів .
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14.09.2023 10:39 Відповісти
Купити треба губозакаточну машинку на кошти росії в ес
В сої країні не можем забрать кошти рф
Чекаєм як кажуть від бога дулі
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14.09.2023 10:41 Відповісти
"пекельні санкції "від ЄС І США допомогли профінансувати рашиську армію вбивць українського народу на 50 млрд доларів.котрі б мали бути зараховані у фонд для відновлення поруйнованої України(для виплати майбутніх репарацій)
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14.09.2023 13:19 Відповісти

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