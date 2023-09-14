Обігрівачі, ковдри та дрова: ООН готує зимову допомогу для мільйона українців
Кластер ООН з питань житла та непродовольчих товарів в Україні планує забезпечити зимовими наборами мільйон українців.
Про це заявив координатор Кластера ООН Джон Вейн, передає Укрінформ.
"Минулого місяця спеціальна робоча група разом з нашими партнерами працювала над підготовкою до зими, розробляли рекомендації щодо зимового періоду та допомоги для приблизно одного мільйона українців. За нашими оцінками, на ці заходи необхідно $200 млн" , – зазначив він в інтерв’ю агентству.
Вейн повідомив, що створено спеціальні набори для зими, куди входять зимові високотемпературні ковдри, матраци, покривала, електричні та твердопаливні обігрівачі.
Ще один вид допомоги – це забезпечення паливом: дровами, вугільними брикетами. Кластер тісно співпрацює з Міністерством реінтеграції у питаннях підтримки того чи іншого регіону, а потім узгоджує ці потреби з планами гуманітарних партнерів, які закуповуватимуть дрова та паливо і забезпечуватимуть їх доставку.
"Також ми можемо надавати допомогу у грошовій формі, але для цього маємо повністю розуміти ринок. Оцінка цінової ситуації на ринку палива, доступного в різних регіонах, є ще одним завданням та частиною нашої роботи з координації зусиль, аби забезпечити такий вид допомоги", – підкреслив Вейн.
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1) корпус - відрізок стальної труби 0,6м діаметром 320-350мм, товщина стінки 8мм;
2) дно і дашок - стальний лист товщ. 6мм - вирізи двох кругів на діаметр п.1 (для дашка можна збільшити діаметр на 20-40мм);
3) димовивід - відрізок труби 0,2м, діаметр 110мм, товщ. 4мм;
4) верхня і нижня дверцята - вирізати на корпусі - трубі за п.1;
5) завіси для дверцят - відрізки кругляка діаметром 14мм - 200мм (довжина на верхні) і 90мм (нижні);
6) ніжки (3 шт. ) - відрізки кутника стального у 0,35м, ширина смуг 50*50мм, товщина 4мм;
7) решітка для накладання палива - арматура 14 - 20мм (7-8 відрізків різних довжин по внутрішній поверхні корпусу на рівні між верхнім і нижнім дверцятами);
8) защіпки (рухома і нерухома частини) на верхню і нижню дверцята - сталь листова 2мм;
9) для прикріплення п.п. 8-4 - гайка, болт М5;
10) для електрозварювання між собою п.п. 2-1, 3-2, 6-1, 7-1 - електроди 4мм (для п.п. 5-1, 5-4, а також нерухомої частини защіпки до корпусу - електроди 3мм);
11) для позначення місця вирізання п.1, дверцят на корпусі та обробки зварювальних стиків - круги обрізні і зачисні 125мм, 230мм для болгарки;
12) для вирізання п.п. 1, 2, 3, п.4 у п.1, отвору у п.2 (дашок) для приварювання п.3 - газ пропан + кисень (для автогену - ГЗА);
13) свердління отворів в корпусі, дверцятах і защіпках для їх закріплення - свердло 5,5мм;
14) свердління отворів при виготовленні завісів п.5 - свердло 8мм.
Для довідки.
Звичайні сталі (типу Ст.3) для виготовлення печей на твердому паливі малопридатні, оскільки вуглець при високих Т розчиняється у залізі і руйнує конструкцію.
Цілком придатні чавунні печі, але то вже заводське виробництво.
Йдеться про кустарне виготовлення буржуйки з доступних матеріалів, зокрема листів сталі г/к, що катають при 1100-1300°С.
Якість цих виробів підтверджується не книжною теорією, практикою минулого осінньо-зимового сезону в польових умовах...
А про зернистості і вміст вуглецю сталі - це краще до експлуатантів Керченського мосту, конструкції якого піддавались певний час дії високих температур.
будуть в херсон харків дніпро запоріжжя, везти тверде паливо?
але, геноциду не бачать?
і за це хочуть 200 млн дол?