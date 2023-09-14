Обігрівачі, ковдри та дрова: ООН готує зимову допомогу для мільйона українців

Кластер ООН з питань житла та непродовольчих товарів в Україні планує забезпечити зимовими наборами мільйон українців.

Про це заявив координатор Кластера ООН Джон Вейн, передає Укрінформ.

"Минулого місяця спеціальна робоча група разом з нашими партнерами працювала над підготовкою до зими, розробляли рекомендації щодо зимового періоду та допомоги для приблизно одного мільйона українців. За нашими оцінками, на ці заходи необхідно $200 млн" , – зазначив він в інтерв’ю агентству.

Вейн повідомив, що створено спеціальні набори для зими, куди входять зимові високотемпературні ковдри, матраци, покривала, електричні та твердопаливні обігрівачі.

Ще один вид допомоги – це забезпечення паливом: дровами, вугільними брикетами. Кластер тісно співпрацює з Міністерством реінтеграції у питаннях підтримки того чи іншого регіону, а потім узгоджує ці потреби з планами гуманітарних партнерів, які закуповуватимуть дрова та паливо і забезпечуватимуть їх доставку.

"Також ми можемо надавати допомогу у грошовій формі, але для цього маємо повністю розуміти ринок. Оцінка цінової ситуації на ринку палива, доступного в різних регіонах, є ще одним завданням та частиною нашої роботи з координації зусиль, аби забезпечити такий вид допомоги", – підкреслив Вейн.