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Україна отримає від США ще один грант на $1,25 мільярда

сша

Україна отримає грант у розмірі $1,25 млрд від США у межах проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

Відповідний протокол переговорів щодо залучення гранту до держбюджету підписала заступниця міністра фінансів Ольга Зикова, передає пресслужба Мінфіну.

Зазначається, що кошти спрямують на підтримку незахищених верств населення, а також тих, хто працює на забезпечення виконання функцій держави та надання освітніх і медичних послуг – державних службовців, освітян, медиків, працівників служб першого реагування.

Завдяки проєкту PEACE in Ukraine Міністерство фінансів України залучило грантів та позик на загальну суму $19,5 млрд та 1,44 млрд євро, з яких $17,97 млрд – гранти.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів сподівається отримати від США ще $3,3 млрд для покриття дефіциту українського держбюджету до кінця року, однак це рішення ще не затверджено американською владою. Крім того, Україна просить у США від $12 млрд до $14 млрд фінансової допомоги на наступний календарний рік.

Автор: 

Світовий банк (574) допомога (1531) США (4862) грант (306)


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