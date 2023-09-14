"Укрзалізниця" анонсувала нові маршрути до Варшави

Восени "Укрзалізниця" планує запустити новий поїзд сполученням Рава-Руська – Варшава. Також очікується на запуск додаткового маршруту поїзда з Києва до польської столиці.

Про це повідомив голова правління компанії Євген Лященко.

"Наразі Київ, Запоріжжя, Дніпро, Харків, Одеса, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Полтава, Миргород, Олександрія, Рівне, Ковель, Мукачево, Чоп та інші міста мають пряме залізничне сполучення з країнами Європи. А вже восени плануємо запустити новий поїзд сполученням Рава-Руська – Варшава", – зазначив він.

За його словами, поїзд Рава-Руська – Варшава зможе щоденно забезпечити перевезення майже 500 пасажирів загалом в обидва напрямки. На станції Рава-Руська буде організовано зручну пересадку на поїзди, які доправлятимуть пасажирів до Львова.

Також "Укрзалізниця" очікує від польських колег погодження відкриття між Києвом та Варшавою додаткового маршруту поїзда, сформованого з вагонів стандартного для України габариту.

У травні такий поїзд уже здійснив тестове курсування. Запуск цього маршруту дозволить у 2-3 рази збільшити пропозицію місць для прямого сполучення між столицями двох країн, уточнили в компанії.

Наразі ж пасажирські поїзди з України курсують до Польщі, Угорщини, Австрії, Словаччини та Молдови.

Загалом упродовж літа "Укрзалізниця" перевезла 600 тис. пасажирів у міжнародному сполученні. Це на 48% більше ніж улітку 2022 року.