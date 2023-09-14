Київський метрополітен витратить 85 мільйонів на ремонт вестибюля станції "Лук’янівська"
Комунальне підприємство "Київський метрополітен" оголосило тендер на капітальний ремонт будівлі вестибюля станції метрополітену "Лук’янівська" очікуваною вартістю 84,92 мільйона гривень.
Як повідомляє БізнесЦензор, про це свідчать дані у системі Prozorro.
Кінцевим строком подання тендерних пропозицій вказано 21 вересня, а сам аукціон заплановано на 22 вересня.
Роботи потрібно виконати до кінця 2024 року.
У тендерній документації зазначається, що будівля вестибюлю постраждала внаслідок російського вторгнення в Україну. Весною минулого року поряд із станцією було зафіксовано падіння кількох російських ракет.
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