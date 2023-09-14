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Новини
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Росіяни масово їдуть на заробітки на окуповані території

днр

Росіяни почали їхати на заробітки у тимчасово окуповані регіони України через вищі зарплати.

Про це пише Банк Росії у доповіді "Регіональна економіка", передає The Mocsow Times.

Зокрема, сплеск трудової міграції зафіксований із Центрального федерального округу РФ, Сибіру та з півдня Росії. Здебільшого росіяни їдуть працювати у будівництві, сільському господарстві, а також водіями та вантажниками.

Тенденцію до трудової міграції регулятор виявив методом опитування підприємств, але скільки всього було опитано компаній, у російському Центробанку не уточнили.

"Якщо брати за кількістю будівельників, які зараз перебувають (у "ДНР", – ред.), то їх понад 30 тис. На піку відновлювальних робіт там знаходилося близько 45 тис. будівельників", – ватажок "ДНР" Денис Пушилін.

Будівельників та гірників в основному запрошують на вахту і обіцяють платити від 60 тис. до 150 тис. рублів на будівництвах та від 75 тис. до 180 тис. рублів у гірничій промисловості.

Водночас, за даними Росстату, середня нарахована зарплата по Росії у червні становила 76 604 рублі.

За словами експертів, роботодавці пропонують в окупованих регіонах України більш високі зарплати та соціальну підтримку через нестачу кваліфікованих фахівців та низький рівень безпеки.

Автор: 

мігранти (432) окупація (184) робота (868) росія (14164)


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Топ коментарі
+7
А потім лаврова коняка буде плакатися що то "карєнноє насєлєніє"
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14.09.2023 13:32
+5
Поработают мишенями и назад поедут в чёрных пакетах (кому они достанутся).
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14.09.2023 13:40
+5
Отож. Вони будуть фінансувати війну за рахунок видобутку корисних копалин з окупованих територій. Враховуючи, що там на 14 трильйонів доларів родовищ, гроші на війну у них не закінчаться ніколи. Якщо не вибити їх звідти, звісно.
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14.09.2023 13:51
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А потім лаврова коняка буде плакатися що то "карєнноє насєлєніє"
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14.09.2023 13:32 Відповісти
від 75 тис. до 180 тис. рублів у гірничій промисловості
Як думаєте, нащо їм там гірники, якщо гір немає?
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14.09.2023 13:34 Відповісти
Це не в прямому розумінні від слова гора. Це робота під землею по видобутку корисних копалень.
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14.09.2023 13:43 Відповісти
Отож. Вони будуть фінансувати війну за рахунок видобутку корисних копалин з окупованих територій. Враховуючи, що там на 14 трильйонів доларів родовищ, гроші на війну у них не закінчаться ніколи. Якщо не вибити їх звідти, звісно.
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14.09.2023 13:51 Відповісти
а здавалось би, в кожній кацхаті і ліфт і підземний гараж...
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14.09.2023 13:34 Відповісти
І чекатимуть їх з повістками.
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14.09.2023 13:36 Відповісти
Поработают мишенями и назад поедут в чёрных пакетах (кому они достанутся).
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14.09.2023 13:40 Відповісти
Шукаємо нові відео в Ютубі по слову: FAFUVID
В цих відео:
- https://www.youtube.com/watch?v=BdA2acaHWnI Пєсков за 3 секунди перейменував країну-агресора
- За 3 хвилини малюємо бункурного дідуся
- Новітні антидронні технології - автомобільні шини
- РФ: "новітні" військові технології проти Хімарсів та Леопардів
- Полтавський суд визнав указ Зеленского про мобілізацію - не обов'язковими для виконання .
- все йде по плану: у вересні- друга хвиля мобілізації в РФ
- кремлівсько-бункерний диктатор, містер Армагедон, картопляний фюрер, Кім Чен Ин, Шойгу та інші - в стилі Барбі
- 1 рубль = 120 доларів
- "фінансова подушка перетворюється в наволочку".
- кумедні відео про дітей, котів та собак
Ставимо лайки або дизлайки. Або - під відео коментарі із зауваженнями
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14.09.2023 13:43 Відповісти
Полтавський суд визнав указ Зеленского про мобілізацію - не обов'язковими для виконання
Просування цієї тези і є основною метою.
Все інше та кумедні відео про дітей, котів та собак - для маскування.
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14.09.2023 13:53 Відповісти
От чому нечисть кацапська і лізе до нас,не дивлячись що тут вбивають.Навіть в воюючій і напівзруйнованій Україні краще!!!
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14.09.2023 13:46 Відповісти
Ну от... Вже кацапфсячі гастарбайтери з'явились...
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14.09.2023 13:48 Відповісти
І це вже не кацапське ІПСО? І ріку не минуло, як капцями кидались, що це раша пропаганда.
А ще квартири продають у новобудовах ЖК " на березі моря" на гарних умовах.
А що, нічого ж не прилітає.
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14.09.2023 13:49 Відповісти
Та мабуть ще в покинутих через війну квартирах оселяються ...
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14.09.2023 13:54 Відповісти
Так хто кого годує? Бамбас московитів, чи навпаки?
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14.09.2023 14:11 Відповісти
только конченные идиоты туда едут или под принуждением
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14.09.2023 14:35 Відповісти
Кожного кацапа який прибув на окуповану територію потрібно на законодавчому рівні визнавати окупантом. Це позбавляє їх статусу "людина" і дозволяє кожному українцеві вбивати падло без будь яких обмежень.
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14.09.2023 14:38 Відповісти
Що в росіян не забереш це їх вміння відразу освоювати "нові" території. Ми чогось скептично дивимося на це але в реальності це дає результат. У всякому разі картинка для західного обивателя вимальовується не на нашу користь. Ось дивіться, говорить русня, ми прийшли і відразу почалися будувуатися дороги, ремонтуватися будинки і т.д. Західний обиватепль не знає, що це все показуха і приймає за чисту монету.
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14.09.2023 14:45 Відповісти
Та які там заробітки! Це масове заселення України мокшами і мордвою!
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14.09.2023 15:27 Відповісти
При звільненні територій всіх цих "цивільних" потрібно вистрілювати. Але головний пріоритет - місцеві зрадники. Цих треба вішати.
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14.09.2023 15:34 Відповісти
Це нормально!
Саме так і формується легендарний Український чернозем...
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14.09.2023 16:47 Відповісти
Так говорили же, что они выезжают из Крыма, кому верить?
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14.09.2023 16:49 Відповісти

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