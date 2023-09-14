Росіяни масово їдуть на заробітки на окуповані території
Росіяни почали їхати на заробітки у тимчасово окуповані регіони України через вищі зарплати.
Про це пише Банк Росії у доповіді "Регіональна економіка", передає The Mocsow Times.
Зокрема, сплеск трудової міграції зафіксований із Центрального федерального округу РФ, Сибіру та з півдня Росії. Здебільшого росіяни їдуть працювати у будівництві, сільському господарстві, а також водіями та вантажниками.
Тенденцію до трудової міграції регулятор виявив методом опитування підприємств, але скільки всього було опитано компаній, у російському Центробанку не уточнили.
"Якщо брати за кількістю будівельників, які зараз перебувають (у "ДНР", – ред.), то їх понад 30 тис. На піку відновлювальних робіт там знаходилося близько 45 тис. будівельників", – ватажок "ДНР" Денис Пушилін.
Будівельників та гірників в основному запрошують на вахту і обіцяють платити від 60 тис. до 150 тис. рублів на будівництвах та від 75 тис. до 180 тис. рублів у гірничій промисловості.
Водночас, за даними Росстату, середня нарахована зарплата по Росії у червні становила 76 604 рублі.
За словами експертів, роботодавці пропонують в окупованих регіонах України більш високі зарплати та соціальну підтримку через нестачу кваліфікованих фахівців та низький рівень безпеки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як думаєте, нащо їм там гірники, якщо гір немає?
В цих відео:
- https://www.youtube.com/watch?v=BdA2acaHWnI Пєсков за 3 секунди перейменував країну-агресора
- За 3 хвилини малюємо бункурного дідуся
- Новітні антидронні технології - автомобільні шини
- РФ: "новітні" військові технології проти Хімарсів та Леопардів
- Полтавський суд визнав указ Зеленского про мобілізацію - не обов'язковими для виконання .
- все йде по плану: у вересні- друга хвиля мобілізації в РФ
- кремлівсько-бункерний диктатор, містер Армагедон, картопляний фюрер, Кім Чен Ин, Шойгу та інші - в стилі Барбі
- 1 рубль = 120 доларів
- "фінансова подушка перетворюється в наволочку".
- кумедні відео про дітей, котів та собак
Ставимо лайки або дизлайки. Або - під відео коментарі із зауваженнями
Просування цієї тези і є основною метою.
Все інше та кумедні відео про дітей, котів та собак - для маскування.
А ще квартири продають у новобудовах ЖК " на березі моря" на гарних умовах.
А що, нічого ж не прилітає.
Саме так і формується легендарний Український чернозем...