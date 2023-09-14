Росіяни масово їдуть на заробітки на окуповані території

Росіяни почали їхати на заробітки у тимчасово окуповані регіони України через вищі зарплати.

Про це пише Банк Росії у доповіді "Регіональна економіка", передає The Mocsow Times.



Зокрема, сплеск трудової міграції зафіксований із Центрального федерального округу РФ, Сибіру та з півдня Росії. Здебільшого росіяни їдуть працювати у будівництві, сільському господарстві, а також водіями та вантажниками.



Тенденцію до трудової міграції регулятор виявив методом опитування підприємств, але скільки всього було опитано компаній, у російському Центробанку не уточнили.



"Якщо брати за кількістю будівельників, які зараз перебувають (у "ДНР", – ред.), то їх понад 30 тис. На піку відновлювальних робіт там знаходилося близько 45 тис. будівельників", – ватажок "ДНР" Денис Пушилін.



Будівельників та гірників в основному запрошують на вахту і обіцяють платити від 60 тис. до 150 тис. рублів на будівництвах та від 75 тис. до 180 тис. рублів у гірничій промисловості.



Водночас, за даними Росстату, середня нарахована зарплата по Росії у червні становила 76 604 рублі.



За словами експертів, роботодавці пропонують в окупованих регіонах України більш високі зарплати та соціальну підтримку через нестачу кваліфікованих фахівців та низький рівень безпеки.