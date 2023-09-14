Мінекономіки спрогнозувало зниження безробіття до 19% до кінця року

Міністерство економіки прогнозує за підсумками поточного року, що рівень безробіття в Україні знизиться до 19%.

Проте, як наголошує міністерка економіки Юлія Свирденко, це досить високий показник.

Під час зустрічі з єврокомісаром з питань зайнятості та соціальних прав Ніколасом Шмітом вона зазначила, що уряд запровадив низку програм для покращення ситуації на ринку праці. Серед яких: грантові програми для підприємців і охочих відкрити власний бізнес, а також навчальні програми й програми перекваліфікації.

"Вважаємо, що всі сторони соціального діалогу – роботодавці, профспілки, органи влади - мають долучитися та об'єднати зусилля для вирішення проблеми безробіття", – підкреслила урядовиця.

Раніше в НБУ повідомляли, що рівень безробіття поступово знижуватиметься: у 2023 році – до 18,3%, у 2024 році – до 16,5%, а у 2025 році – до 14,7%.

Із початку повномасштабного вторгнення РФ Україна втратила доступ до 5,5 млн працездатних українців, що становить приблизно 30% робочої сили.