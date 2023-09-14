Нацбанк знизив облікову ставку до 20% річних

Національний банк України (НБУ) вирішив знизити облікову ставку з 22% до 20% річних із 15 вересня.

Про це на пресбрифінгу оголосив голова правління НБУ Андрій Пишний.

"Сьогодні правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 20%", – оголосив Пишний.

Він зауважив, що подальше сповільнення інфляції та спроможність НБУ забезпечувати курсову стійкість дають змогу продовжити цикл зниження ставки за збереження достатньої привабливості гривневих заощаджень.

Зокрема, інфляція в річному вимірі в серпні сповільнилася до 8,6%, що менше прогнозу НБУ.

У Нацбанку очікують, що тенденція до зниження інфляції зберігатиметься, проте потенціал її швидкого сповільнення майже вичерпано

"З одного боку, кращі врожаї обмежуватимуть зростання цін і в наступні місяці. Зберігатиметься також вплив від фіксації окремих тарифів на житлово-комунальні послуги. НБУ і надалі забезпечуватиме стійкість валютного ринку для утримання під контролем курсових та інфляційних очікувань. Усе це сприятиме подальшому зниженню інфляції. З іншого боку, тиск на витрати бізнесу залишатиметься значним як через втрати, пов’язані з війною, так і через подорожчання електроенергії та пального. Цей чинник може стримувати сповільнення інфляції", – зазначається у коментарі Нацбанку.

Як повідомлялося, з 28 липня правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 25% до 22%.

Більшість членів Комітету з монетарної політики Національного банку очікують зниження облікової ставки до 18-19% наприкінці 2023 року.