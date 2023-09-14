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Новини
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Нацрада з питань телебачення внесла до заборонених чотири російські онлайн-сервіси

нацрада

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення внесла до Переліку аудіовізуальних сервісів держави-агресора російські сервіси – Premier, Start, More та Окко.

Відповідне рішення було ухвалено під час засідання членів Нацради 14 вересня, передає Укрінформ.

Член Нацради Максим Онопрієнко зазначив, що до регулятора звернувся медіасервіс Megogo та громадська ініціатива "Чисте небо" щодо діяльності цих сервісів.

За його словами, регулятор виявив, що юридичні особи Premier, Start, More та Окко зареєстровані у Росії.

Крім того, вони використовують за замовчуванням російську мову та платіжні системи держави-агресора. Також поширюють фільми, заборонені на території України.

Автор: 

Нацрада ТРМ (93) росія (14164)


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Проба пера. Патріотичним каналам приготуватись!
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14.09.2023 16:49 Відповісти
А марахвон можно заборонити? У кожного каналу є новини. Нац люди дивляться і роблять висновки, замість засмічувати мізки марахвоном?
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14.09.2023 18:29 Відповісти

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