Кабмін заборонив пересилати поштою вино і міцний алкоголь

Кабінет міністрів затвердив перелік вкладень, які заборонено пересилати у поштових відправленнях.

Відповідну постанову №958 уряд ухвалив 8 вересня, звертає увагу видання AIN.UA.

Згідно із документом, всередині України забороняється пересилати поштою такі товари:

вогнепальну зброю усіх видів та її частини;

наркотики;

токсичні та радіоактивні речовини;

національну валюту (окрім монет для колекціонерів);

харчові продукти, строк придатності яких не перевищує 10 днів;

алкогольні напої з вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об’ємних одиниць;

тютюнові вироби, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, на яких відсутні марки акцизного податку встановленого зразка та інше.

У міжнародних посилках забороняється пересилати:

вогнепальну зброю та наркотики;

дозволи на носіння зброї, трудові книжки, військові квитки, документи, що посвідчують особу;

спецзасоби негласного отримання інформації (йдеться, зокрема, про пристрої, за допомогою яких можна таємно вести запис, наприклад, пристрої з прихованим диктофоном абощо);

радіообладнання, заборонене в Україні;

токсичні речовини та інше.

Обмеження на пересилання певних видів товарів діяли і раніше. Згідно із законом "Про поштовий зв’язок", заборонено пересилати товари, які можуть становити загрозу життю та здоров’ю людей, призводити до знищення чи псування інших поштових відправлень та поштового обладнання. Перелік таких товарів визначає саме Кабмін.

Зауважимо, що раніше пересилати алкоголь у поштових відправленнях всередині України не заборонялося, таке обмеження діяло лише для міжнародних відправлень фізичних осіб.

Крім того, поштові оператори можуть встановлювати власні обмеження. Наприклад, за правилами "Нової пошти", заборонено пересилати продукти харчування із терміном придатності до 5 днів. Товари, заборонені до пересилання "Укрпоштою", можна перевіряти на спеціальному сайті.