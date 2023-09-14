Виплата компенсацій за зруйноване житло почнеться вже за тиждень-два, – Шмигаль

Перші сертифікати в межах програми "єВідновлення" на компенсацію за повністю зруйноване житло з’являться у застосунку "Дія" впродовж наступних 1-2 тижнів.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на розширеному засіданні президії Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, яке відбулося у Харкові, передає Укрінформ.

"Щодо знищеного майна, то подано вже 17 тис. заяв. Нині профільні відомства доопрацьовують механізм видачі сертифікатів за знищене майно. Буквально за один-два тижні у "Дії" заявляться перші сертифікати відшкодування за зруйноване житло", – сказав Шмигаль.

За його словами, у межах програми "єВідновлення" понад 12 тис. родин отримали кошти на ремонти своїх домівок. Виплачено 1 млрд грн для ремонтів квартир і будинків, які були пошкоджені через російські обстріли. Харківщина є лідером за кількістю поданих заяв.

Загалом, додав Шмигаль, пріоритетом для уряду залишається швидка відбудова, адже влада має зробити все можливе для того, щоб українці мали дах над головою, а також воду світло та тепло, щоб в країні працювали школи, лікарні та інші соціально важливі об’єкти, щоб надавалися послуги.

"Треба зазначити, що впродовж цього року понад 60 млрд грн спрямували на швидке відновлення. Є ресурс, і місцева влада повинна його ефективно використати", – додав прем'єр-міністр та зазначив, що при цьому 3,6 млрд грн виділили з Фонду наслідків ліквідації збройної агресії РФ на відновлення населених пунктів, інфраструктури на Харківщині.

Як повідомлялося, 10 травня стартувала програма "єВідновлення". Кожен громадянин, чиє житло було пошкоджено внаслідок збройної агресії РФ, може подати заяву на отримання державної допомоги на поточний ремонт житла. Зробити це можна за допомогою порталу "Дія" або звернувшись до Центрів надання адміністративних послуг, органів соціального захисту та нотаріусів.

1 серпня розпочався другий етап реалізації державної програми єВідновлення – власники знищеного житла можуть подати у застосунку "Дія" заяву на отримання компенсації для придбання нової квартири чи будинку.