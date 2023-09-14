БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
3 879 7

Удар по "АвтоВАЗу" і "Москвичу": США запровадили санкції проти російського автопрому

рф,росія,обмеження,санкції

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти найбільших російських виробників автомобілів "АвтоВАЗ", "Соллерс" та "Москвич".

Також під американські санкції потрапили банки "АК Барс" та "Сінко Банк", повідомляється на сайті OFAC.

Загалом санкції запровадили проти близько 170 російських фізичних та юридичних осіб, які отримують вигоду від російського повномасштабного вторгнення в Україну.

"Сьогоднішніми санкціями США продовжують нашу невпинну роботу, спрямовану на те, щоб уразити ланцюги військового постачання Росії та позбавити Путіна обладнання, технологій і послуг, необхідних йому для ведення варварської війни проти України", – заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.

Зокрема, під санкції потрапили російські бізнесмени та компанії, які отримують вигоду від своїх зв’язків із російським оборонним сектором.

Серед них – російський олігарх Андрій Бокарьов та його дружина і бізнес-партнер Бокарьова, власник "Уральської гірничо-металургійної компанії" Іскандер Махмудов та його син. Під санкції також потрапив найбільший російський виробник вагонів "Трансмашхолдинг", співласниками якого вони є.  

Також до санкційного списку внесли "Російську мідну компанію" та її засновника, мільярдера Ігоря Алтушкіна. Санкції також запровадили проти низки підприємств російського ОПК та чиновників.

Крім того, США запровадили санкції проти фінських логістичних компаній Siberica Oy (Siberica) і Luminor Oy (Luminor) та турецької Margiana Insaat Dis Ticaret Limited Sirketi (Margiana), які постачали до Росії комплектуючі для виробництва БПЛА.

Під санкції також потрапила низка технологічних російських компаній, залучених до спроб обійти накладені на Росію санкції, а також великого виробника турбін "Силовые машини" мільярдера Мордашова, "Об'єднаної металургійної компанії", інжинірингових, будівельних та видобувних підприємств.

Автор: 

авто (4119) росія (14164) санкції (4375) США (4862)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Санкцій багато не буває
показати весь коментар
14.09.2023 18:55 Відповісти
Не пройшло і півторароки війни ....
показати весь коментар
14.09.2023 19:16 Відповісти
Україна ввела санкції проти артистів ректорів а майно російських олігархів та росіїї в Україні не націоналізване
показати весь коментар
14.09.2023 20:46 Відповісти
То Україна, а то США, різниця як мінімум в назві.
показати весь коментар
14.09.2023 21:51 Відповісти
Ні, не так! Треба так, - Так то ж Україна, а то якесь США!)
показати весь коментар
15.09.2023 07:28 Відповісти
Это полезные санкции. Только не трогайте А. Лорак, она донатит на ВСУ.
показати весь коментар
15.09.2023 00:09 Відповісти
"російський автопром"?
буханка?
показати весь коментар
15.09.2023 11:35 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 