Удар по "АвтоВАЗу" і "Москвичу": США запровадили санкції проти російського автопрому

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти найбільших російських виробників автомобілів "АвтоВАЗ", "Соллерс" та "Москвич".

Також під американські санкції потрапили банки "АК Барс" та "Сінко Банк", повідомляється на сайті OFAC.

Загалом санкції запровадили проти близько 170 російських фізичних та юридичних осіб, які отримують вигоду від російського повномасштабного вторгнення в Україну.

"Сьогоднішніми санкціями США продовжують нашу невпинну роботу, спрямовану на те, щоб уразити ланцюги військового постачання Росії та позбавити Путіна обладнання, технологій і послуг, необхідних йому для ведення варварської війни проти України", – заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.

Зокрема, під санкції потрапили російські бізнесмени та компанії, які отримують вигоду від своїх зв’язків із російським оборонним сектором.

Серед них – російський олігарх Андрій Бокарьов та його дружина і бізнес-партнер Бокарьова, власник "Уральської гірничо-металургійної компанії" Іскандер Махмудов та його син. Під санкції також потрапив найбільший російський виробник вагонів "Трансмашхолдинг", співласниками якого вони є.

Також до санкційного списку внесли "Російську мідну компанію" та її засновника, мільярдера Ігоря Алтушкіна. Санкції також запровадили проти низки підприємств російського ОПК та чиновників.

Крім того, США запровадили санкції проти фінських логістичних компаній Siberica Oy (Siberica) і Luminor Oy (Luminor) та турецької Margiana Insaat Dis Ticaret Limited Sirketi (Margiana), які постачали до Росії комплектуючі для виробництва БПЛА.

Під санкції також потрапила низка технологічних російських компаній, залучених до спроб обійти накладені на Росію санкції, а також великого виробника турбін "Силовые машини" мільярдера Мордашова, "Об'єднаної металургійної компанії", інжинірингових, будівельних та видобувних підприємств.