Ідею Путіна про газовий хаб у Туреччині поставили на паузу, – Reuters

Анонсовану Владіміром Путіним пропозицію створити "газовий хаб" у Туреччині поставили на паузу через розбіжності щодо того, хто ним управлятиме.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два поінформованих джерела.

Путін запропонував цю ідею у жовтні 2022 року, незабаром після того, як вибухи пошкодили газопроводи "Північний Потік", що з’єднують Росію з Німеччиною через Балтійське море.

За словами співрозмовника агентства, реалізацію плану створення газового хабу відклали, оскільки Москва й Анкара не змогли домовитися про контроль над ним.

"Є проблеми з управлінням, вони борються за те, хто повинен керувати хабом", – зазначив він.

Інше джерело, близьке до підконтрольного Кремлю газового гіганта "Газпром", визнало наявність "проблеми" з питаннями управління.

Росія розглядає хаб як спосіб змінити маршрут експорту свого газу до Європи в умовах, коли більшість європейських країн відмовляються купувати російський газ напряму.

Наразі Москва постачає газ до Туреччини через трубопроводи "Блакитний потік" і "Турецький потік" через Чорне море. Газ через "Турецький потік" також постачається до Південної та Східної Європи, включаючи Угорщину, Грецію, Боснію і Герцеговину, Румунію та Сербію.

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Як повідомлялося, за підсумками зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом 4 вересня Путін відмовився повернутися до участі у "Чорноморській зерновій ініціативі", наполягаючи на виконанні низки попередніх умов.

На цій же зустрічі Путін заявив, що "Газпром" передав турецькій енергетичній компанії BOTAS дорожню карту для створення газового хабу. За його словами, йдеться про створення спільної робочої групи, розробку законодавчої бази та "схеми торгівлі та передачі закупленого газу".

Водночас Туреччина просуває власну програму експорту газу: BOTAS у серпні уклав угоду з угорським MVM про продаж близько 300 мільйонів кубічних метрів (млн кубометрів) газу. Це перший випадок, коли Туреччина домовилася про експорт газу з несусідньою країною.

Туреччина також пропонувала включити Трансанатолійський газопровід (TANAP), який транспортує азербайджанський природний газ до турецького кордону, до запропонованого Путіним хабу.

Напередодні переговорів Ердогана і Путіна міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що ООН підготувала новий пакет пропозицій для відновлення "зернової угоди", який передбачає перепідключення російського "Россєльхозбанку" до SWIFT та розморожування європейських активів російських виробників добрив.

Нагадаємо, 17 липня МЗС РФ офіційно повідомило, що без участі Росії "чорноморська ініціатива" припиняє своє функціонування з 18 липня. Для її продовження Росія вимагала підключення "Россєльхозбанку" до системи SWIFT. При цьому раніше цей банк не грав великої ролі в міжнародній торгівлі зерном, однак обслуговував російську оборонну промисловість. Крім того, Росія вимагала розблокувати постачання запчастин та сільгосптехніки, а також відновити експорт аміаку через Одесу.

Зі свого боку міністр закорднних справ України Дмитро Кулеба сказав, що в ООН, Туреччини й України достатньо ресурсів для забезпечення функціонування "чорноморського зернового коридору" без Росії за наявності політичної волі.

Через зупинку "зернового коридору" експорт української аграрної продукції в липні впав на третину.