Гроші інвесторів "Укрбуду" витрачали не за призначенням, – НКЦПФР

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розглянула справи про правопорушення на ринках капіталу та організованих товарних ринках щодо фінансової компанії "Житло-Капітал", яка відповідає за фінансування добудови об’єктів "Укрбуду", та призупинила ліцензію на провадження діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та здійснення операцій з нерухомістю.

"Уповноваженими особам Комісії винесено постанову про накладення санкції у відношенні товариства "ФК "Житло-Капітал" у вигляді зупинення дії ліцензії на провадження діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю на строк до 12 березня 2024 року", – сказано в повідомленні Нацкомісії.

Комісією встановлено, що компанія "Житло-Капітал" системно порушувала законні права своїх інвесторів:

управитель використовував кошти фондів фінансування будівництва не за цільовим призначенням,

не повідомив інвесторам про перенесення строків здачі в експлуатацію об’єкта будівництва,

відкриття фінансування об’єктів будівництва з 2015 року по теперішній час відбувалось без наявності всіх необхідних документів, зокрема тих, що підтверджують право спорудження на земельній ділянці об’єкту житлового будівництва.

До Комісії надходили численні скарги від довірителів щодо управителя ФФБ (фонду фінансування будівництва) виду А ЖК "Голосіївська долина" (попередня назва – ЖК "Паркова долина") − ТОВ "ФК "Житло-Капітал" щодо порушення зазначеним управителем їх прав та законних інтересів на ринку фінансових послуг.

Також Комісією встановлено, що компанія ТОВ "ФК "Житло-Капітал", порушуючи вимоги законодавства, зберігала оперативні резерви ФФБ на рахунках, відкритих у небанківській фінансовій установі ТОВ "Каса народної допомоги". Наразі мова йде про кошти в розмірі близько 3,7 млрд грн.

У Нацкомісії нагадали, що 26 березня 2021 року НБУ анулював ліцензію "Каса народної допомоги" та 23 квітня того ж року виключив товариство з Державного реєстру фінансових установ.

Фінансова компанія не звільняється від виконання обов’язків, які передбачені раніше укладеними договорами управління майном. З моменту зупинення ліцензії і на вказаний термін заборонено створення нових ФФБ, збільшення кількості об’єктів будівництва в уже створених фондах та заборонено укладення нових договорів з установниками управління майном.

Після банкрутства будівельної корпорації "Укрбуд" більшість недобудованих об’єктів будівництва передали до "Київміськбуду". ФК "Житло-Капітал" повинна була перерахувати гроші, зібрані на будівництво, новому забудовнику, але з лютого 2022 року перерахування припинились. До того часу "Київміськбуд" увів у експлуатацію цілком чи частково 10 із 17 недобудов "Укрбуду".

За даними сайту ФК "Житло-Капітал", вона залишається управителем фонду фінансування будівництва таких житлових комплексів "Укрбуду", як "Академ Парк", "Кирилівський Гай", Lake House, "Подол Град", Solar City, Twin House і Freedom. Крім того, вона керує фондами будівництва ще трьох житлових комплексів ("Садочок", Bright Life, "Голосіївська Долина"), які мають інших забудовників.