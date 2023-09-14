"Укрзалізниця" оголосила аукціони з оренди площ на 21 вокзалі

"Укрзалізниця" оголосила онлайн-аукціони з оренди площ на 21 вокзалі.

"Укрзалізниця" продовжує процес прозорого перетворення вокзалів на комфортні простори: для цього ми вивчили досвід вокзалів та аеропортів Європи, залучили до консультацій локальний бізнес та архітекторів, і зрештою у співпраці з Urban Experts визначили принципи зонування та перелік сервісів, що має бути обов’язковим для вокзалів. Фудкорт, кав’ярні, книгарні, аптеки, фінансові зони, салон краси, квіткові крамниці. Ми впевнені, що перетворення назріло і воно має бути прозорим", – сказано в повідомленні "Укрзалізниці".

Зараз на майданчику "Prozorro.Продажі" – 53 обʼєкти оренди на 21 вокзалі та станції по всій країні: у столиці, Львові, Ужгороді, Трускавці, Кривому Розі, Дніпрі, Одесі.

Онлайн-аукціони відбудуться вже 22 вересня.

Як пояснили в компанії, на першому етапі це переважно зони невеликої площі, призначені для вендингових апаратів, кавоматів, банкоматів та терміналів. У Києві в оренду пропонуються зони під 5 банкоматів та під кавʼярню.

Переможці електронних торгів матимуть право на укладення договору оренди терміном на два роки і 360 днів з правом пролонгації.

"Далі буде! Крок за кроком публікуватимуться нові лоти, щоб цільове зонування вокзалів наповнити партнерами-орендарями із якісними сервісами для наших пасажирів", – зазначили в "Укрзалізниці".