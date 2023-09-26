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Внаслідок обстрілу "Укрзалізниця" обмежувала рух між Миколаєвом та Херсоном (оновлено)

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У результаті ворожого обстрілу інфраструктури на Миколаївщині АТ "Укрзалізниця" зранку тимчасово обмежила рух поїздів між Миколаєвом та Херсоном. Наразі рух повністю відновлено.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що пасажирів поїзда 218 до Херсона мали доставити шатловими автобусами, організованими у співпраці з Миколаївською та Херсонською ОВА.

Такий же трансфер очікував на пасажирів на дільниці Херсон-Миколаїв. Роботи по відновленню руху тривають.

Відновити рух ділянкою вдалося за понад 4 години. 

Як додавав міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, ввечері 25 вересня місто зазнало ракетного обстрілу. Є влучання в обʼєкт інфраструктури на околицях міста.

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Миколаїв (325) Укрзалізниця (4763) Херсон (264)


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