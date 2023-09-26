Білий дім надіслав Україні перелік реформ для отримання допомоги (оновлено)

Заступник радника Білого дому з національної безпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл відправив на адресу Координаційної платформи донорів лист із переліком реформ, які повинна провести Україна для продовження надання їй військової допомоги.

Як пише "Українська правда", відповідний лист також був відправлений прем’єр-міністру України Денису Шмигалю та в Офіс президента.

У документі прописані зміни по пріоритетності їх впровадження: 0-3 місяці, 3-6 місяців, один рік, 18 місяців.

Зокрема вони стосуються функціонування Наглядових рад Державних підприємств, а також антикорупційних органів (САП, НАБУ, НАЗК), Вищої ради правосуддя, загалом судової гілки влади.

Також пріоритетними протягом року вказані зміни в роботі Міністерства оборони й усіх силових відомств.

Водночас зазначається, що лист є попереднім робочим проєктом і підлягає розгляду.

Пізніше у Посольстві США підтвердили надання переліку "пріоритетних реформ" на розгляд України та міжнародних донорів.

"У рамках триваючого діалогу з Україною і сторонами, зацікавленими у майбутньому її успіху, США надали запропонований перелік пріоритетних реформ для обговорення та зворотного зв’язку у рамках Координаційної платформи донорів у Брюсселі.

Список наданий як основа для консультацій з українською владою і ключовими партнерами як складова нашої триваючої підтримки для України і її зусиль для інтеграції у Європу – мети, яку США рішуче підтримують", – йдеться у заяві.

Зазначається, що метою цього листа є визначити пріоритети і узгодити роботу над реформами між Україною і ключовими зацікавленими сторонами.