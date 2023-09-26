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Новини
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Apple додала українську мову у застосунок для перекладів

телефон,apple,iphone

У застосунку Apple для перекладу на iPhone та iPad з’явилась українська мова.

Про це повідомляє ain.ua із посиланням на розробника Braveproject Романа Лічковського, який першим і звернув увагу на оновлення.

Про необхідність внести українську мову почали говорити ще минулого року, після початку повномасштабної війни. Зокрема, почалось обговорення на популярному у США форумі MacRumors. Навіть була запущена петиція.

Apple додала українську мову у застосунок для перекладів 01

Фактично, до моменту додавання української пройшло трохи більше року. Тепер українська одна серед 20 мов у списку, переклад з яких та на які може робити нативний застосунок Apple.

Оновлення вийшло разом з iOS 17, яку Apple зробило доступною до завантаження 18 вересня.

Автор: 

Apple (617) українська мова (29)


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Це чудово. Але от з гуглом ще треба попрацювати. Ні, переклад з/на українську у них є. А от якщо ти не помітив, що друкуєш українською при ввімкненій англійській розкладці, то конвертація у виходить ну дуже погана. А от з російською все чудово, яу це не прикро.

Може теж треба якусь петицію створити?
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26.09.2023 11:02 Відповісти
Просіть, але корпорація "добра" як правило срать хотіла на наші петиції. Петиції про додавання еквалайзеру в гугл м'юзік на айос все більше чотирьох років - а не зробили. При тому що в гугл м'юзік на андроїд еквалайзер є, тобто це не якась там нова фіча, яку треба з нуля писати...
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26.09.2023 11:18 Відповісти
Ну тут я не згоден. Еквалайзер це не переклад і не конвертація слова, набраного у іншій розкладці. Доволі нішева річ
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26.09.2023 11:27 Відповісти
Тепер американці знатимуть хто така міністерка та членкиня.
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26.09.2023 11:38 Відповісти

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