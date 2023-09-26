Apple додала українську мову у застосунок для перекладів

У застосунку Apple для перекладу на iPhone та iPad з’явилась українська мова.

Про це повідомляє ain.ua із посиланням на розробника Braveproject Романа Лічковського, який першим і звернув увагу на оновлення.

Про необхідність внести українську мову почали говорити ще минулого року, після початку повномасштабної війни. Зокрема, почалось обговорення на популярному у США форумі MacRumors. Навіть була запущена петиція.

Фактично, до моменту додавання української пройшло трохи більше року. Тепер українська одна серед 20 мов у списку, переклад з яких та на які може робити нативний застосунок Apple.

Оновлення вийшло разом з iOS 17, яку Apple зробило доступною до завантаження 18 вересня.