Голова "Укренерго" поскаржився на претензії Держаудитслужби

Очільник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький назвав "надуманими та іноді видуманими" претензії Державної аудиторської служби, які призвели до кримінального провадження щодо компанії.

Про це Кудрицький повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

"У цій перевірці ДАСУ було дуже багато епізодів, дуже багато речей, які, на мій погляд, є надуманими або іноді видуманими...Хотілося б більше займатися питаннями відновлення енергосистеми, а не питаннями з наслідками аудиту ДАСУ, який ми оскаржуємо в суді", – сказав він.

Обшуки в "Укренерго", які відбуваються в межах цього кримінального провадження, проходять у конструктивному форматі, додав очільник компанії.

"Вони запросили певну кількість документів, ми ці документи готуємо...Це не класичний обшук з силовиками з метою якихось яскравих дій. Це скоріше такі процедури отримання документів. Чому саме це відбувається в форматі обшуку, а не в форматі ухвали про виїмку документів, яка є більш звичною формою для їх отримання, мені важко сказати", – наголосив Кудрицький.

Він додав, що компанія співпрацює зі слідством і не збирається нічого приховувати.

Як повідомлялося, 20 вересня Офіс генерального прокурора прийшов з обшуками до приміщення НЕК "Укренерго". Правоохоронці вилучали договори із контрагентами, з якими компанія працювала упродовж 2019-2023 роках.