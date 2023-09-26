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Новини
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На Вінниччині обмежили продаж алкоголю

алкоголь,выпивка

У Вінницькій області запроваджують обмеження на продаж алкоголю. Із 27 вересня його можна буде придбати лише з 6:00 до 22:00.

Про це повідомив очільник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов у Telegram.

"Підписав наказ про заборону продажу алкоголю з 22:00 до 06:00 на території Вінницької області. Наказ вступає в силу з 27 вересня 2023 року і діятиме до закінчення воєнного стану", – зазначив він.

Згідно з наказом, суб’єктам господарювання забороняється у визначений час продавати алкогольні напої та речовини, виготовлені на спиртовій основі.

Водночас цілодобовою залишається заборона на продаж алкогольних напоїв громадянам під час несення служби у правоохоронних органах, ЗСУ, Нацгвардії, теробороні, інших військових формуваннях та особам зі зброєю.

Автор: 

алкоголь (398) Вінницька область (147) продаж (2064)


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Топ коментарі
+4
Тю, в Києві з 11.00 до 21.00... Недавно взагалі було до 20.00.
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26.09.2023 12:41
+2
У Львові вже давно до 12-ї - навіть пиво - зась
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26.09.2023 12:43
+2
Ага. А у нас с 9:00 до 22:00 уже месяца 4, раньше было до20:00... А может в Виннице и комендантского часа нет??
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26.09.2023 13:56
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Тю, в Києві з 11.00 до 21.00... Недавно взагалі було до 20.00.
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26.09.2023 12:41 Відповісти
Ага. А у нас с 9:00 до 22:00 уже месяца 4, раньше было до20:00... А может в Виннице и комендантского часа нет??
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26.09.2023 13:56 Відповісти
У Львові вже давно до 12-ї - навіть пиво - зась
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26.09.2023 12:43 Відповісти
От шара то какая... Везёт же
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26.09.2023 13:57 Відповісти
В Сумах якщо не помиляюся. То з 11 до 19
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26.09.2023 13:01 Відповісти
И, что? У нас, в прифронтовой зоне, давно "сухой закон", но кто хочет - тот напьётся. Или: "свинья грязь найдет" (народное).
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26.09.2023 13:03 Відповісти
Найпарадоксальніше, що у Херсоні одразу після звільнення алкоголь продавали аж до початку комендантської години... Чому в інших містах так не можна?
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26.09.2023 13:14 Відповісти
c 6 утра,обмеження такие обмеження ,капец проста
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26.09.2023 13:45 Відповісти
У нас на районе в Киеве даже во время сухого закона на рынке работала наливайка. И полиция вообще ни сном ни духом.
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26.09.2023 15:16 Відповісти
Навряд чи ні сном, ні духом. Швидше за все, поліція регулярно приходить туди по свою "долю".
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26.09.2023 15:27 Відповісти

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