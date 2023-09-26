На Вінниччині обмежили продаж алкоголю

У Вінницькій області запроваджують обмеження на продаж алкоголю. Із 27 вересня його можна буде придбати лише з 6:00 до 22:00.

Про це повідомив очільник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов у Telegram.

"Підписав наказ про заборону продажу алкоголю з 22:00 до 06:00 на території Вінницької області. Наказ вступає в силу з 27 вересня 2023 року і діятиме до закінчення воєнного стану", – зазначив він.

Згідно з наказом, суб’єктам господарювання забороняється у визначений час продавати алкогольні напої та речовини, виготовлені на спиртовій основі.

Водночас цілодобовою залишається заборона на продаж алкогольних напоїв громадянам під час несення служби у правоохоронних органах, ЗСУ, Нацгвардії, теробороні, інших військових формуваннях та особам зі зброєю.