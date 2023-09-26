Держслужба зайнятості: які професії найактуальніші та яку зарплату пропонують

Єдиний портал вакансій, який був створений Державною службою зайнятості спільно з шістьма провідними сайтами з пошуку роботи, налічує понад 220 тисяч пропозицій.

Про це повідомили у Держслужбі зайнятості.

Зазначається, що найбільший попит на ринку праці України, як і до війни, зберігається на кваліфікованих представників робітничих професій та працівників сфери торгівлі. Поступово зростає й рівень оплати праці за відповідними вакансіями, що пропонуються роботодавцями.

Зокрема, топ-10 професій на Єдиному порталі вакансій має такий вигляд:

продавець-консультант – 9379 вакансій;

менеджер з продажу – 7416;

кухар – 6057 ;

бухгалтер – 5962;

вантажник – 4346;

лікар – 3385;

швачка – 2812;

бариста – 2382;

водій автотранспортних засобів – 2336;

машиніст – 2030.

Максимальний розмір заробітної плати в запропонованих вакансіях на порталі становить: продавець-консультант – 50 тис. грн; менеджер з продажу – 275 тис. грн; кухар – 55 тис. грн; бухгалтер – 80 тис. грн; вантажник – 40 тис. грн; лікар – 120 тис. грн; швачка – 50 тис. грн; бариста – 50 тис. грн; водій автотранспортних засобів – 60 тис. грн; машиніст – 66 тис. грн.

Високий рівень оплати праці роботодавці пропонують кваліфікованим працівникам з досвідом роботи за виконання складних завдань, або за роботу в особливих умовах.

У базі даних Державної служби зайнятості станом на 25 вересня 2023 року налічується 65 тисяч актуальних вакансій.

Середній розмір заробітної плати у вакансіях, що подаються до служби зайнятості, становить 11 тис. гривень, зокрема для:

керівників, менеджерів – 13 тис. гривень;

професіоналів, кваліфікованих робітників з інструментом, робітників з обслуговування, експлуатації та устаткування машин – 12 тис. гривень;

працівників сфери торгівлі та послуг – 11 тис. гривень;

кваліфікованих робітників з інструментом – 11 тис. гривень.

Утім, наголошується, що в базі даних служби зайнятості є окремі пропозиції роботи з відносно високою заробітною платою, наприклад: фахівець з розроблення комп'ютерних програм – 110 тис. грн, інженер-програміст – 90 тис. грн, ливарник металів та сплавів – 70 тис. грн, слюсар-інструментальник – 60 тис. грн, водій – 60 тис. грн, агроном – 52 тис. грн, директор відділення – 49 тис. грн, лікар – 45 тис. грн, архітектор – 45 тис. грн, аналітик (банківська діяльність) – 42 тис. грн, плавильник металу – 40 тис. грн.