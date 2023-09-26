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Новини
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Держслужба зайнятості: які професії найактуальніші та яку зарплату пропонують

компьютер,ноутбук,робота,інтернет,кар'єра

Єдиний портал вакансій, який був створений Державною службою зайнятості спільно з шістьма провідними сайтами з пошуку роботи, налічує понад 220 тисяч пропозицій.

Про це повідомили у Держслужбі зайнятості.

Зазначається, що найбільший попит на ринку праці України, як і до війни, зберігається на кваліфікованих представників робітничих професій та працівників сфери торгівлі. Поступово зростає й рівень оплати праці за відповідними вакансіями, що пропонуються роботодавцями.

Зокрема, топ-10 професій на Єдиному порталі вакансій має такий вигляд:

  • продавець-консультант – 9379 вакансій;
  • менеджер з продажу – 7416;
  • кухар – 6057 ;
  • бухгалтер – 5962;
  • вантажник – 4346;
  • лікар – 3385;
  • швачка – 2812;
  • бариста – 2382;
  • водій автотранспортних засобів – 2336;
  • машиніст – 2030.

Максимальний розмір заробітної плати в запропонованих вакансіях на порталі становить: продавець-консультант – 50 тис. грн; менеджер з продажу – 275 тис. грн; кухар – 55 тис. грн; бухгалтер – 80 тис. грн; вантажник – 40 тис. грн; лікар – 120 тис. грн; швачка – 50 тис. грн; бариста – 50 тис. грн; водій автотранспортних засобів – 60 тис. грн; машиніст – 66 тис. грн.

Високий рівень оплати праці роботодавці пропонують кваліфікованим працівникам з досвідом роботи за виконання складних завдань, або за роботу в особливих умовах.

У базі даних Державної служби зайнятості станом на 25 вересня 2023 року налічується 65 тисяч актуальних вакансій.

Середній розмір заробітної плати у вакансіях, що подаються до служби зайнятості, становить 11 тис. гривень, зокрема для:

  • керівників, менеджерів – 13 тис. гривень;
  • професіоналів, кваліфікованих робітників з інструментом, робітників з обслуговування, експлуатації та устаткування машин – 12 тис. гривень;
  • працівників сфери торгівлі та послуг – 11 тис. гривень;
  • кваліфікованих робітників з інструментом – 11 тис. гривень.

Утім, наголошується, що в базі даних служби зайнятості є окремі пропозиції роботи з відносно високою заробітною платою, наприклад: фахівець з розроблення комп'ютерних програм – 110 тис. грн, інженер-програміст – 90 тис. грн, ливарник металів та сплавів – 70 тис. грн, слюсар-інструментальник – 60 тис. грн, водій – 60 тис. грн, агроном – 52 тис. грн, директор відділення – 49 тис. грн, лікар – 45 тис. грн, архітектор – 45 тис. грн, аналітик (банківська діяльність) – 42 тис. грн, плавильник металу – 40 тис. грн.

Автор: 

Держслужба зайнятості (93) робота (868)


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Топ коментарі
+7
Ну шо ви там споживаете таке їдуче !!!???? Де ви бачили у вантажника зарплату 45 000 грн ??? Ви на якій планеті брали ці дані ???? Навіщо писати таку маячню ???? Вийдіть на вулицю попитайте в людей . Яка в них зарплата ?!!!! Ну далі просто нема слів - одні матюки
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26.09.2023 14:17
+6
а мінімалку не хочете?
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26.09.2023 12:55
+6
Продавець 50 000? Вантажник 40 000? Там би черга бажаючих стояла від Троєщини аж до Боярки. На кого розрахована ця маячня?
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26.09.2023 17:05
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26.09.2023 12:51 Відповісти
а мінімалку не хочете?
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26.09.2023 12:55 Відповісти
Так он там вказані навіть менше мінімалки
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26.09.2023 12:57 Відповісти
Ней ліпше пошукають на :
https://www.work.ua/

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26.09.2023 13:13 Відповісти
вантажник - 4346
кухар - 6057
Хто там кричав, що за парканом таких дофіга? Закінчилися.
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26.09.2023 13:21 Відповісти
Ага, всі роботодавці кричать, що в мене черга щамість тебе стане! А потім телефонують, та тримтячим голоском просять повернутись назад😏🤨😡🖕
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26.09.2023 13:41 Відповісти
Вчора на паркані бачив об'яву із новуса. Там зп у вантажника 18. У кухара також десь така зп. Найбільша у карщика щось біля 22.
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26.09.2023 14:06 Відповісти
Кваліфікованим робітникам платять копійки
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26.09.2023 13:27 Відповісти
Ну, не знаю. Знайомий працює керівником на заводі, який ремонтує техніку для фронту. Каже зарплати у слюсарів/механіків під 100. Правда, треба працювати.
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26.09.2023 14:08 Відповісти
Щось на сайті Work.ua я таких високих зарплат як на початку статті за ці посади не побачив, а от усередині щось схоже на правду, тож Державна служба зайнятості відверто бреше про максимуми навіть для топ менеджменту не кажучи про, наприклад, бухгалтера навіть головного на ставку 80 тисяч грн!!!
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26.09.2023 13:35 Відповісти
Шо за брехня? Де вони таку зарплату бачили? Я в Київі живу,немає навіть тут такого. Цензор не печатай брехню
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26.09.2023 13:47 Відповісти
Ну шо ви там споживаете таке їдуче !!!???? Де ви бачили у вантажника зарплату 45 000 грн ??? Ви на якій планеті брали ці дані ???? Навіщо писати таку маячню ???? Вийдіть на вулицю попитайте в людей . Яка в них зарплата ?!!!! Ну далі просто нема слів - одні матюки
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26.09.2023 14:17 Відповісти
Оте середній розмір ЗП 11 тис ближче до правди. Щодо вакансій подивіться на конкурс на одну вакансію, є і по 300 чоловік на місце.
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26.09.2023 15:00 Відповісти
ТЦК схвалює і щиро аплодує....
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26.09.2023 15:10 Відповісти
Продавець 50 000? Вантажник 40 000? Там би черга бажаючих стояла від Троєщини аж до Боярки. На кого розрахована ця маячня?
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26.09.2023 17:05 Відповісти
Я роблю на АРСЕЛОРМІТТАЛ колись був Кріворіжсталь заробляю от сіли 10 тисяч, і це слесарь-зборщик металоконструкций. Так що не киздите
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26.09.2023 20:36 Відповісти
Ось актуальне:
- Демінери
- фахівці з стягнення заборгованості
- бригади по вирубці/заготівлі деревини
- логістичні різноробочі
- балаболи колцентрів
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26.09.2023 21:31 Відповісти

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