Держслужба зайнятості: які професії найактуальніші та яку зарплату пропонують
Єдиний портал вакансій, який був створений Державною службою зайнятості спільно з шістьма провідними сайтами з пошуку роботи, налічує понад 220 тисяч пропозицій.
Про це повідомили у Держслужбі зайнятості.
Зазначається, що найбільший попит на ринку праці України, як і до війни, зберігається на кваліфікованих представників робітничих професій та працівників сфери торгівлі. Поступово зростає й рівень оплати праці за відповідними вакансіями, що пропонуються роботодавцями.
Зокрема, топ-10 професій на Єдиному порталі вакансій має такий вигляд:
- продавець-консультант – 9379 вакансій;
- менеджер з продажу – 7416;
- кухар – 6057 ;
- бухгалтер – 5962;
- вантажник – 4346;
- лікар – 3385;
- швачка – 2812;
- бариста – 2382;
- водій автотранспортних засобів – 2336;
- машиніст – 2030.
Максимальний розмір заробітної плати в запропонованих вакансіях на порталі становить: продавець-консультант – 50 тис. грн; менеджер з продажу – 275 тис. грн; кухар – 55 тис. грн; бухгалтер – 80 тис. грн; вантажник – 40 тис. грн; лікар – 120 тис. грн; швачка – 50 тис. грн; бариста – 50 тис. грн; водій автотранспортних засобів – 60 тис. грн; машиніст – 66 тис. грн.
Високий рівень оплати праці роботодавці пропонують кваліфікованим працівникам з досвідом роботи за виконання складних завдань, або за роботу в особливих умовах.
У базі даних Державної служби зайнятості станом на 25 вересня 2023 року налічується 65 тисяч актуальних вакансій.
Середній розмір заробітної плати у вакансіях, що подаються до служби зайнятості, становить 11 тис. гривень, зокрема для:
- керівників, менеджерів – 13 тис. гривень;
- професіоналів, кваліфікованих робітників з інструментом, робітників з обслуговування, експлуатації та устаткування машин – 12 тис. гривень;
- працівників сфери торгівлі та послуг – 11 тис. гривень;
- кваліфікованих робітників з інструментом – 11 тис. гривень.
Утім, наголошується, що в базі даних служби зайнятості є окремі пропозиції роботи з відносно високою заробітною платою, наприклад: фахівець з розроблення комп'ютерних програм – 110 тис. грн, інженер-програміст – 90 тис. грн, ливарник металів та сплавів – 70 тис. грн, слюсар-інструментальник – 60 тис. грн, водій – 60 тис. грн, агроном – 52 тис. грн, директор відділення – 49 тис. грн, лікар – 45 тис. грн, архітектор – 45 тис. грн, аналітик (банківська діяльність) – 42 тис. грн, плавильник металу – 40 тис. грн.
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кухар - 6057
Хто там кричав, що за парканом таких дофіга? Закінчилися.
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