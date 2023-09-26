Зеленський підписав закон про відновлення звітування партій про майно та доходи

Президент Володимир Зеленський підписав закон про відновлення звітів політичних сил про майно, доходи, витрати та фінансові зобов’язання.

Як свідчать дані на сайті Верховної Ради, документ повернуто до парламенту із підписом очільника держави 26 вересня.



Зокрема, закон пропонує встановити, що звіти політичних партій про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру, які не були подані політичними партіями у періоди пандемії коронавірусу та дії воєнного стану, подаються до Нацагентства з питань запобігання корупції не пізніше ніж на 120 день із дня набрання чинності цього закону.

Документ також пропонує встановити, що НАЗК відновлює роботу Єдиного державного реєстру звіту політичних партій негайно, але не пізніше дня набрання чинності цим законом.



Водночас закон передбачає, що політична партія звільняється від встановленої законом відповідальності за надання неповної інформації у звіті у разі неможливості виконання такого зобов'язання належним чином.

Зокрема, підставами для цього є підтверджена документально втрата (знищення або пошкодження) первинних документів, комп'ютерного та іншого обладнання внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, викликаних військовою агресією РФ чи перебування їх на територіях, де ведуться (велися) бойові дії.