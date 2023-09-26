"Нафтогаз" взяв під контроль ще один пов’язаний із Фірташем облгаз
Група "Нафтогазу" розпочала інтеграцію АТ "Черкасигаз" до свого складу.
Про це повідомили у пресслужбі компагнії, зазначивши, що надалі "робота компанії базуватиметься на нових корпоративних принципах".
Юридичних подробиць процесу у "Нафтогазі" не уточнили.
За даними судового реєстру, акції ПАТ "Черкасигаз" було арештовано у листопаді 2021 року у проваджені, відкритому СБУ.
Як повідомлялося, у серпні 2021 року Рада національної безпеки та оборони (РНБО) ухвалила протокольне доручення про повернення АТ "Черкасигаз" у державну власність, розповідав секретар РНБО Олексій Данілов.
Як писав БізнесЦензор, АТ "Черкасигаз" контролювали близькі до Дмитра Фірташа топменеджери Ігор Воронін та Юрій Величко.
У грудні 2012 року "Черкасигаз" повідомило у системі розкриття інформації НКЦПФР, що пакет акцій підприємства, що належить НАК "Нафтогаз України" зменшився з 51% до 9,97%.
У пресслужбі Фонду державного майна тоді повідомили, що рішення про приватизацію держпакету акцій "Черкасигазу" урядом не приймалося, і акції цієї компанії ФДМ не отримував. "Нафтогаз України" тоді відмовився коментувати зниження своєї частки в "Черкасигазі".
Водночас тоді до власників газової компанії увійшло ТОВ "Ласфано Україна", яка є співзасновником ТОВ "Фінансова компанія "Сонячне місто", радник якої Сергій Матвійчук очолював наглядову раду "Надра Банку" Дмитра Фірташа.
Наразі "Нафтогаз" зберігає за собою частку 9,97% акцій в облгазі, Perritt Select Investments Limited належить 22,56%, ТОВ "Ласфано Україна" – 20,35%, ТОВ "Міжрегіональна торгова компанія" – 15,81% , Володимиру Болбасу та Сергію Назаренку – по 9,87%, Newavit Holding and Finance – 6,6%.
"Черкасигаз" обслуговує газорозподільні мережі, розташовані на території Черкаської області.
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