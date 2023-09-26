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Новини
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Кабмін позбавив правоохоронців права блокувати митне оформлення товарів, – Гетманцев

митниця

Кабінет міністрів скасував норму, яка дозволяла правоохоронним органам блокувати митний огляд товарів.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

"Урядом поставлено крапку в можливості правоохоронців втручатися у процес здійснення митного контролю товарів шляхом направлення доручень митникам щодо здійснення митного огляду товарів, та залучення їх до таких оглядів", – написав Гетманцев.

"Так, постановою Кабінету міністрів України від 19 вересня 2023 року виключено славнозвісний пункт 14 з Вичерпного переліку підстав, за наявності яких митним органом може проводитись огляд (переогляд) товарів, яким передбачалася можливість надання правоохоронцями обов’язкових до виконання доручень на проведення огляду", – додав голова комітету.

Він звернувся до бізнесу з проханням повідомляти про ігнорування правоохоронцями цього рішення уряду або втручання в процес митного оформлення.

"Нагадую митникам про відсутність підстав для прийняття будь-яких листів від правоохоронців щодо їх участі в митних процедурах або впливу на них", – додав Гетманцев.

Нагадаємо, Рада бізнес-омбудсмена раніше заявляла про непоодинокі випадки блокування митного оформлення товарів на підставі листів від різних правоохоронних органів.

Автор: 

митниця (816) митний контроль (194) Гетманцев Данило (477) Державна митна служба (471)


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Топ коментарі
+8
Пенні Сью Пріцкер - американська мільярдерка, господарниця, підприємиця, громадська діячка і філантроп, 38-ий міністр торгівлі США. Вона є засновницею PSP Capital Partners і Pritzker Realty Group, а також співзасновницею Artemis Real Estate Partners.

і це тільки початок. я дуже сподіваюсь!
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26.09.2023 15:15
+3
американський "копняк,срака,двері"
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26.09.2023 14:51
+2
Во герой, ну теперь заживьом
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26.09.2023 14:54
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Правоохоронців позбавили, а лівоохоронців?
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26.09.2023 14:50 Відповісти
американський "копняк,срака,двері"
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26.09.2023 14:51 Відповісти
Во герой, ну теперь заживьом
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26.09.2023 14:54 Відповісти
Цей ліванець краще би мовчав.
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26.09.2023 14:57 Відповісти
А буде якійсь перехідний період, впродовж якого правоохоронці зможуть всі замовлення виконати?
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26.09.2023 14:58 Відповісти
Пенні Сью Пріцкер - американська мільярдерка, господарниця, підприємиця, громадська діячка і філантроп, 38-ий міністр торгівлі США. Вона є засновницею PSP Capital Partners і Pritzker Realty Group, а також співзасновницею Artemis Real Estate Partners.

і це тільки початок. я дуже сподіваюсь!
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26.09.2023 15:15 Відповісти
Пример от СБУ, налоговой Гетьманцева и ОП Татарова, Ермака и Арахамии как нужно работать и крышевать прихвостней Януковича и схемы в крупных столичных застройщиках. https://censor.net/.../kushnir_pro_vidstoronennya_vid.... Заставили честного бизнесмена и патриота оправдывается. Міжнародні компанії тоже делали аудит Будкепитала жены Кушнира и Энсо Столара, где Ермак через Колюбаева и Кушниры вывели 10-ки миллионов долларов через подконтрольный Кристалбанк, в Ермаковском СБУ, ДБР, Прокуратуре, БЭБ, Налоговой, НАБУ, НАЦ Банке, (НКЦПФР Магомедов - внештатный советник Ермака) все эти схемы аудит прошли. А про покупку менеджером года Кушниром для Киевгорстроя 28 гектаров в поле не подходящей для застройки земли в рн Броваров в Требухове за 200 млн грн. с кадастровыми номерами 3221289000:05:004:0051 ,3221289000:05:004:0050 ,3221289000:05:004:0049, 3221289000:05:004:0048 по цене столичной земли расследование или проверка будет? А проверка по схемам с налогами, схемам отмывания и вывода капитала в особо крупных размерах будет через подконтрольный Кушниру Кристал банк? Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ). Пока старший Кушнир шлет инвесторов на х..й и умножает на ноль коммунальный Киевгорстрой выводя как здания, участки так и банкротя дочерние предприятия младший тоже в деле. Знакомьтесь фонд АТ «ОРЛАНДО» с уставным капиталом 130 млн грн. сыночка прихвостня Януковича Кушнира Ильи, по совместительству депутата Киевсовета (правда мандат папа купил но это не важно, жмет кнопки в Киевраде вместе с сыном завхоза Януковича Владимиром Кравцем). Ну и тут все по стандарту уход от налогов и вывод капитала в офшоры ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ) все как папа учил с дядей Андреем, как помним бизнес семейный))) по этому все в семью на Кипр к маме - Оксане Кушнир (Будкэпитал она же Інвестмент Фанд Лімітед» (Vingis Real Estate Investment Fund Limited) (НЕ 330333, Кіпр, нова назва: «Вінгіс Ріал Істейт Інвестмент Фанд ВіСіАйСі ЛТД» (Vingis Real Estate Investment Fund VCIC Ltd). Так что бизнес все таки семейный а не отдельный. Оксана имеет золотой паспорт Кипра (У Игоря тоже золотой паспорт Кипра) и брачный контракт с Кушниром, а у Кушнира романтические отношения с Кравцем Ермаком Арахамией и Столаром который уже опрокидывал тысячи семей в Элита -Центр. Ермак через своего бизнес партнера Колюбаева который начал заходить в строительные фонды компании Энсо ("Квантор Проджект", "Апелиот", "Скиллинг" "Дистрикт", КУА "Эссет Файненшнл Групп" через которые с некоторыми манипуляциями на рынке ценных бумаг они вывели десятки миллионов долларов, также как и сын и жена Кушнира. Пока крыша ОПЗЖ Ермак у которого через Татарова в ручном режиме СБУ, Прокуратура, ДБР, БЭБ, и судя по нулевой реакции на деятельность семьи Кушниров, и НАБУ тоже ручное, прихвостни Януковича жируют прикормив ОП. Все ОП а именно Ермак и Арахамия уже провели аудит в этих схемах и в доле, так что не удивительно что ближайшее окружения Януковича - семья Кушниров, и семья Кравцев могут раскидывать на спиленное бабло в покер в ресторане Ишак с Арахамией и слать всех на х.
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26.09.2023 16:25 Відповісти
ти наївний
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26.09.2023 16:36 Відповісти
Так правильно. А яке діло правоохоронці мають до оформлення товарів на митниці???
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27.09.2023 09:16 Відповісти
Це ж скільки вони туди лізли, що на цей факт звернули увагу на рівні Ради...
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27.09.2023 11:26 Відповісти
Вірне рішення, кожен має займатись своєю справою, а в разі порушень звертатись до правоохоронних органів в рамках закону. Не повинна одна служба з метою перевірки лізти і блокувати роботу іншої, для того вони і створювались!
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27.09.2023 19:16 Відповісти

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