Кабмін позбавив правоохоронців права блокувати митне оформлення товарів, – Гетманцев

Кабінет міністрів скасував норму, яка дозволяла правоохоронним органам блокувати митний огляд товарів.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

"Урядом поставлено крапку в можливості правоохоронців втручатися у процес здійснення митного контролю товарів шляхом направлення доручень митникам щодо здійснення митного огляду товарів, та залучення їх до таких оглядів", – написав Гетманцев.

"Так, постановою Кабінету міністрів України від 19 вересня 2023 року виключено славнозвісний пункт 14 з Вичерпного переліку підстав, за наявності яких митним органом може проводитись огляд (переогляд) товарів, яким передбачалася можливість надання правоохоронцями обов’язкових до виконання доручень на проведення огляду", – додав голова комітету.

Він звернувся до бізнесу з проханням повідомляти про ігнорування правоохоронцями цього рішення уряду або втручання в процес митного оформлення.

"Нагадую митникам про відсутність підстав для прийняття будь-яких листів від правоохоронців щодо їх участі в митних процедурах або впливу на них", – додав Гетманцев.

Нагадаємо, Рада бізнес-омбудсмена раніше заявляла про непоодинокі випадки блокування митного оформлення товарів на підставі листів від різних правоохоронних органів.