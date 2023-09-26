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Новини
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"Оператор ГТС" підтвердив аварію на газопроводі на Полтавщині (оновлено)

газ

У Лубенському районі Полтавської області пролунав вибух. За попередньою інформацією, відбулася розгерметизація на магістральному газопроводі.

Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у Telegram, на місці вже працюють підрозділи ДСНС.

"На місці вибуху вигорають залишки газу. Рятувальники ліквідовують загорання сухої трави. Ситуація контрольована", – додав він.

Згодом у пресслужбі "Оператора ГТС України" уточнили, що аварія відбулася на резервному газопроводі в Полтавській області, загрози для постачання газу споживачам немає.

"Працівники "Оператора ГТС України" усувають наслідки розгерметизації резервної лінії магістрального газопроводу у Полтавській області. За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих немає", – повідомили в компанії.

Наразі пошкоджену ділянку газопроводу локалізовано шляхом закриття запірної арматури, виконується комплекс аварійно-відновлювальних робіт і організаційно-технічних заходів до відновлення працездатності аварійної ділянки, додали в "Операторі ГТС".

"Постачання газу до споживачів здійснюється за основним маршрутом. Завдяки гнучкості газотранспортної системи, вдалось уникнути обмежень газопостачання українським споживачам. Пошкоджений об’єкт не вплинув на транспортування природного газу для європейських споживачів", – наголосили в компанії.

Оператор ГТС підтвердив аварію на газопроводі на Полтавщині 01

Автор: 

газ (7929) Полтавська область (126)


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Все гаразд. Газ країни-агресора у безпеці.
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26.09.2023 17:22 Відповісти
На запах зрозуміли?
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26.09.2023 20:08 Відповісти
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26.09.2023 22:22 Відповісти
Якому резервному? Яка нитка?
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26.09.2023 20:07 Відповісти
ти з якою метою підарок цікавишся, ще там хочеш вибух влаштувати?
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27.09.2023 07:34 Відповісти
Авария не теракт? Или у нас уже как на рашке неизвестные хлопки. Так и тут разгерметизация вдруг случилать притом сразу в двух местах и еще с воспламенением, видимо кто то покурил
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26.09.2023 23:33 Відповісти
а таких буде багато, кацапи будуть обстрілювати трансформаторні і підривати газотранспортну
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27.09.2023 07:35 Відповісти

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