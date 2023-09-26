"Оператор ГТС" підтвердив аварію на газопроводі на Полтавщині (оновлено)

У Лубенському районі Полтавської області пролунав вибух. За попередньою інформацією, відбулася розгерметизація на магістральному газопроводі.

Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у Telegram, на місці вже працюють підрозділи ДСНС.

"На місці вибуху вигорають залишки газу. Рятувальники ліквідовують загорання сухої трави. Ситуація контрольована", – додав він.

Згодом у пресслужбі "Оператора ГТС України" уточнили, що аварія відбулася на резервному газопроводі в Полтавській області, загрози для постачання газу споживачам немає.

"Працівники "Оператора ГТС України" усувають наслідки розгерметизації резервної лінії магістрального газопроводу у Полтавській області. За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих немає", – повідомили в компанії.

Наразі пошкоджену ділянку газопроводу локалізовано шляхом закриття запірної арматури, виконується комплекс аварійно-відновлювальних робіт і організаційно-технічних заходів до відновлення працездатності аварійної ділянки, додали в "Операторі ГТС".

"Постачання газу до споживачів здійснюється за основним маршрутом. Завдяки гнучкості газотранспортної системи, вдалось уникнути обмежень газопостачання українським споживачам. Пошкоджений об’єкт не вплинув на транспортування природного газу для європейських споживачів", – наголосили в компанії.