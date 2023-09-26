Росія хоче збирати "Жигулі" для африканських країн в Ефіопії

Російський "АвтоВАЗ" планує відкрити виробництво автомобілів Lada для африканського ринку в Ефіопії.

Інформацію про це підтвердив посол Ефіопії у РФ Чам Угала Уріат, пише The Moscow Times.

"Російські автомобілі Lada ми побачимо у найближчій перспективі у сусідніх країнах, адже вони ("АвтоВАЗ", – ред.) вже підписали контракт із однією з ефіопських компаній. Ці автомобілі будуть вироблятися в Ефіопії", – розповів дипломат.

За його словами, ця угода відкриває нові перспективи для постачання російських автомобілів Lada до різних африканських країн. Серед потенційних ринків він назвав Судан, Південний Судан, Кенію та Сомалі.

Він додав, що інші російські автовиробники також виказують інтерес "до поїздки до Ефіопії для будівництва складальних ліній", а дві компанії вже ведуть консультації з ефіопською стороною.

Наприкінці липня президент російського "АвтоВАЗу" Максим Соколов оголосив про намір концерну постачати автомобілі Lada до Африки та Латинської Америки. Зокрема, російський виробник припускає розробку спеціальних модифікацій Lada для африканського ринку, включаючи версії позашляховика Niva з правим кермом. Водночас загальний обсяг експорту "АвтоВАЗу" 2023 року може становити всього 10-115 тис. автомобілів.