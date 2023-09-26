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Новини
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"Укрзалізниця" створила перший у світі автономний поїзд-кухню. ФОТОрепортаж

укрзалізниця

В "Укрзалізниці" повідомили про створення першого у світі автономного поїзда-кухні Food Train, який здатен виробляти понад 10 тисяч порцій їжі на день.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Залізничні вокзали минулої зими стали центрами обігріву та харчування для всіх українців у прифронтових регіонах, де блекаути мали регулярний характер. Цього року на додачу до вокзалів ми створили цілий поїзд, який здатен виробляти понад 10 тисяч порцій їжі на день будь-де і будь-коли", – йдеться у повідомленні.

Проєкт був реалізований спільно з фондом Говарда Баффета. Food train вже пройшов тестову перевірку, і найближчим часом він заступить у постійне чергування в найскладніших прифронтових районах України, де тепло та їжа є критично важливими для життя.

Поїзд складається з 6 вагонів під локомотивом: генераторний вагон (~400 кВт+власна заправна станція для автономної роботи); вагон-холодильник з морозильною камерою для зберігання продуктів, вагон з холодною кухнею для попередньої обробки продуктів, вагон з гарячою кухнею, вагон для персоналу поїзда з душем і пральною машиною та багажний вагон на 27 тисяч літрів води з фільтраційною та насосною станціями.

Food Train може автономно працювати 5-7 днів, а обладнання поїзда дозволяє готувати повноцінні страви: супи, каші, салати, мʼясо та інше. Спеціальні термобокси, встановлені всередині поїзда, дозволяють транспортувати вже готові ланчбокси з їжею від поїзда-кухні до кінцевого споживача.

Укрзалізниця створила перший у світі автономний поїзд-кухню 01

Укрзалізниця створила перший у світі автономний поїзд-кухню 02

Укрзалізниця створила перший у світі автономний поїзд-кухню 03

Укрзалізниця створила перший у світі автономний поїзд-кухню 04

Укрзалізниця створила перший у світі автономний поїзд-кухню 05

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потяг (1294) Укрзалізниця (4763) їжа (132)


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Топ коментарі
+8
тепер яйця по 17 та яблука по 54 і в поїзді!
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26.09.2023 15:32
+6
Чекаємо ракетний удар. Бо в нас після кожної подібної реляції прилітає кацапський шахед.
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26.09.2023 15:32
+6
оце зараз нашо? - людей позлити?
міномет зробіть, хоч один, кловани на пожерти....
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26.09.2023 15:33
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Діло хароше, тіко ж і наші рідні грабоіди нікуди не поділися.
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26.09.2023 15:28 Відповісти
гарне діло...
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26.09.2023 15:34 Відповісти
Чекаємо ракетний удар. Бо в нас після кожної подібної реляції прилітає кацапський шахед.
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26.09.2023 15:32 Відповісти
Можна подумать, якщо буде цілодобова тиша в ефірі, то орки не обстрілюватимуть країну. А наче доросла людина...
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26.09.2023 15:47 Відповісти
Обстрілюватимуть. Але в нас чомусь це вже стало системою. Сьогодні якась пафосна промова - завтра приліт по об'єкту тої промови.
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26.09.2023 15:51 Відповісти
Зараз часи популістів. Інакше не вийде, нажаль.
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26.09.2023 15:54 Відповісти
тепер яйця по 17 та яблука по 54 і в поїзді!
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26.09.2023 15:32 Відповісти
оце зараз нашо? - людей позлити?
міномет зробіть, хоч один, кловани на пожерти....
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26.09.2023 15:33 Відповісти
літайте укрзалізницею!
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26.09.2023 15:36 Відповісти
А окрема версія для жінок буде?
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26.09.2023 15:40 Відповісти
Угу, ще буде їдло окремо для веретарианців, мусульман й кошерне
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26.09.2023 15:42 Відповісти
Це щоб біля того поїзда збирати купу людей, а мокши потім в натовп ракети жбурляли??? Вагону-оркестру немає? Краще б ті кошти реально на дрони, чи продуктові набори витратили
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26.09.2023 15:41 Відповісти
На нуль потрібна бронекухня - танк фуд. Прямо з амбразури ланчбокси, а в окопи шланги кава, чай, капучіно
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26.09.2023 16:06 Відповісти
В принципі, нормальний хід - зупирились, відвантажили харч
і відчалили. Далі - робота місцевих "дилерів".
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26.09.2023 16:13 Відповісти
місцеві ж нездатні ні до чого...та й залізниця є не скрізь
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26.09.2023 17:02 Відповісти
Краще б підвезли десь у Слов'янськ чи Краматорськ, а потім передали їжу нашим на передок.
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26.09.2023 16:57 Відповісти
Аби колія була, а далі вже розвозьте на буханках та джипах.
Поїзд практично неуловимий, бо зовні не відрізняється.
і на місці не стоїть.
Побачимо, чи довго протримається широкий асортимент.
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26.09.2023 19:46 Відповісти
Зважаючи на ціни в звичайних поїздах можно тільки здогадуватися скільки буде коштувати іжа в цьому чудо потязі.
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26.09.2023 17:33 Відповісти
Службова "столовка" Лєща.
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26.09.2023 17:47 Відповісти
Точно вперше в світі - а якшо покопатися.
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26.09.2023 19:47 Відповісти

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