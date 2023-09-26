"Укрзалізниця" створила перший у світі автономний поїзд-кухню. ФОТОрепортаж

В "Укрзалізниці" повідомили про створення першого у світі автономного поїзда-кухні Food Train, який здатен виробляти понад 10 тисяч порцій їжі на день.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Залізничні вокзали минулої зими стали центрами обігріву та харчування для всіх українців у прифронтових регіонах, де блекаути мали регулярний характер. Цього року на додачу до вокзалів ми створили цілий поїзд, який здатен виробляти понад 10 тисяч порцій їжі на день будь-де і будь-коли", – йдеться у повідомленні.

Проєкт був реалізований спільно з фондом Говарда Баффета. Food train вже пройшов тестову перевірку, і найближчим часом він заступить у постійне чергування в найскладніших прифронтових районах України, де тепло та їжа є критично важливими для життя.

Поїзд складається з 6 вагонів під локомотивом: генераторний вагон (~400 кВт+власна заправна станція для автономної роботи); вагон-холодильник з морозильною камерою для зберігання продуктів, вагон з холодною кухнею для попередньої обробки продуктів, вагон з гарячою кухнею, вагон для персоналу поїзда з душем і пральною машиною та багажний вагон на 27 тисяч літрів води з фільтраційною та насосною станціями.

Food Train може автономно працювати 5-7 днів, а обладнання поїзда дозволяє готувати повноцінні страви: супи, каші, салати, мʼясо та інше. Спеціальні термобокси, встановлені всередині поїзда, дозволяють транспортувати вже готові ланчбокси з їжею від поїзда-кухні до кінцевого споживача.