В Україні планують перевіряти шлюби іноземців на фіктивність

Державна міграційна служба розробляє алгоритми перевірки шлюбів іноземців на предмет їхньої фіктивності.

Про це у інтерв’ю "Цензор.нет" поінформувала голова Держслужби Наталія Науменко.

"Ми зробили запобіжники для так званого фіктивного шлюбу, і ми розробляємо зараз процедури перевірки. Яка наша філософія? Ти уклав шлюб – ти маєш на це право. Але це ще не підстава отримати дозвіл на проживання в Україні. Для того, щоб отримати цей дозвіл, ти маєш також пройти співбесіди з міграційною службою, довести, що у вас з дружиною є спільний побут, спільна історія стосунків, і ви плануєте довго і щасливо жити в шлюбі", – заявила вона.

За її словами, фіктивний шлюб починається не з міграційної служби, він починається з Мін’юсту.

"Тому ми постійно працюємо з Мін’юстом, доводимо їм, що потрібно більш жорстко підходити до шлюбів іноземців. Однак їхня позиція така, що йдеться про права людини, і якщо навіть різниця в віці в 40 років, це ж кохання, тому змінювати вони нічого не планують. Тому ми пішли іншим шляхом. І враховуючи досвід країн Європи, розробили законопроєкт, який ухвалено влітку цього року", – поінформувала голова ДМСУ.

Науменко зазначила, що цей законопроєкт (окрім створення запобіжників для фіктивного шлюбу – ред.) спрощує багато питань в міграційній сфері.

"Наприклад, ми відмовляємось від квоти імміграції. Це коли кожен рік держава квотує, скільки осіб по шлюбу має право отримати дозвіл на імміграцію або скільки спеціалістів в тій чи іншій сфері мають отримати дозвіл на імміграцію. Як на мене, такі квоти – це елемент, який створює якісь корупційні чинники і дозволяє маніпулювати певними процесами. Не повністю, звісно, все відпустити, регулювання теж буде", - заявила вона.

Як повідомлялося, уряд розширив коло іноземців та апатридів, які мають право отримати дозвіл на імміграцію.