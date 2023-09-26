Польща почала перевіряти автомобілі на кордоні зі Словаччиною через мігрантів

Уряд Польщі запровадив контроль транспортних засобів, які перетинають кордон зі Словаччиною, через зростання нелегальної міграції з балканського напрямку.

"У зв’язку з посиленням міграційного тиску балканським шляхом через Словаччину Прикордонна охорона запровадила постійний та вибырковий контроль на польсько-словацькому кордоні автобусів та інших транспортних засобів, які можуть перевозити нелегальних мігрантів з цього напрямку", – повідомив міністр внутрішніх справ й адміністрації Польщі Маріуш Камінський.

Про плани запровадити на кордоні із Словаччиною контроль транспортних засобів напередодны заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький і доручив це зробити главі МВС й адміністрації Камінському.

До того міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер визнала доцільність запровадження тимчасового контролю на кордонах із Чехією і Польщею задля боротьби з нелегальною міграцією.