Попит на державні облігації на аукціонах Мінфіну впав у 6 разів

Міністерство фінансів на первинних аукціонах 26 вересня розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 2,62 мільярда гривень, що значно менше, ніж тижнем раніше (14,76 млрд грн в еквіваленті).

Як свідчать дані Мінфіну, від продажу річних облігацій у гривні надійшло 813,1 мільйона гривень, ставка за ними незначно зросла – з 17,65% до 17,68% річних.

Від продажу ОВДП терміном обігу 22 місяці надійшло 1,41 мільярда гривень під 18,34% річних. Тижнем раніше Мінфін розміщував такі цінні папери під 18,31%.

Від продажу ОВДП терміном обігу три роки вдалося залучити 399 мільйонів гривень під незмінні 19,19% річних. Раніше Нацбанк вніс цей випуск ОВДП до переліку бенчмарк-облігацій, за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів.

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Як повідомлялося, 19 вересня Мінфін змін розмістити облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 14,76 мільярда гривень (в еквіваленті), у тому числі завдяки попиту на облігації у доларах США та євро.

12 вересня Міністерство фінансів розмістило ОВДП на загальну суму 14,25 мільярда гривень (в еквіваленті).

5 вересня Мінфін розмістив ОВДП на 6,43 мільярда гривень.

За даними НБУ, протягом січня - серпня 2023 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 97,94 млрд грн (в еквіваленті) перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема в серпні – на 3,64 млрд грн.