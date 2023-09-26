Кабмін змінив порядок встановлення тарифів на вивезення сміття

Кабінет міністрів затвердив новий Порядок формування середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами, а також тарифів на збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 26 вересня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Новий Порядок буде застосовуватися підприємствами, що надають послугу з управління побутовими відходами, здійснюють операції із збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів, під час формування тарифу на послугу з урахуванням витрат адміністратора послуги (у разі наявності) та тарифів на операції із збирання, перевезення (у тому числі під час подання документів на конкурс на здійснення збирання та перевезення побутових відходів), відновлення та видалення побутових відходів, а також для зміни таких тарифів.

Він уточнив, що новий порядок затверджено на виконання норм закону "Про управління відходами", який набрав чинності у липні 2023 року.

Водночас уряд визнав такою, що втратила чинність постанову N1010 від 26 липня 2006 року "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами".