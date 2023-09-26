"Шляхи солідарності": Євросоюз надав Україні прямий доступ до фінансування

Європейський Союз дозволив Україні самостійно подавати заявки на фінансування інфраструктурних проєктів щодо розширення основних експортних маршрутів ("Шляхів солідарності").

Як зазначається в повідомленні Агентства відновлення, до цього Україна могла отримувати кошти від ЄС на модернізацію "Шляхів солідарності" лише за участі в проєкті однієї з країн ЄС, передає LIGA.net.

"Вперше Україна зможе подати заявку на фінансування інфраструктурних проєктів уздовж "Шляхів солідарності", не потребуючи партнерів з ЄС. Вона може зробити це самостійно як рівноправний партнер у рамках Connecting Europe Facility (CEF). Україна може подати заявку на тих самих підставах, що й будь-яка інша держава-член ЄС", – сказано в повідомленні Єврокомісії.

Там додали, що ці нові можливості діють і для Молдови.

Ще у травні 2022 року Європейська Комісія оприлюднила комплекс заходів за ініціативою "Шляхи солідарності". Серед них – забезпечення КПП обладнанням та іншими технічними засобами і оновлення карт транс'європейської транспортної мережі (TEN-T).

У червні цього року Україна підписала угоду з ЄС про участь у програмі CEF. Приєднання до програми дозволяє брати участь у конкурсах з розбудови транспортної інфраструктури спільно з партнерами держав-членів ЄС за фінансової підтримки ЄС.

У межах програми ЄС CEF Агентство відновлення бере участь у спільних проєктах із Польщею, Угорщиною та Румунією, спрямованих на покращення пропускної спроможності пунктів пропуску з країнами-членами ЄС.

Connecting Europe Facility (CEF) – фонд Європейського Союзу, створений у 2014 році для інвестицій в інфраструктуру (зокрема Трансєвропейські мережі TEN-T) по всьому ЄС у транспортні, енергетичні, цифрові та телекомунікаційні проєкти, метою якого є розширення зв'язків між державами-членами ЄС. Надає гроші через гранти, фінансові гарантії та проєктні облігації.