Чистий прибуток "Інтерпайпа" Пінчука зріс за пів року у 6 разів

Міжнародна вертикально інтегрована трубно-колісна компанія (ТКК) "Інтерпайп" у першому півріччі поточного року збільшила чистий прибуток у 6,3 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року – до $122,43 млн з $19,53 млн.

Прибуток до оподаткування в січні-червні зріс у 6,3 раза – до $157,5 млн з $24,9 млн за аналогічний період минулого року, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на дані проміжної звітності компанії.

При цьому операційний прибуток зріс у 2,7 раза – до $178,29 млн із $66,57 млн.

Виторг компанії за цей період склав $518,38 млн ($461,44 млн у першому півріччі минулого року).

"Інтерпайп" у першому півріччі поточного року отримав $142,09 млн EBITDA, що в 2,8 разу більше за показник аналогічного періоду попереднього року ($50,43 млн).

Крім того, вільні кошти на рахунках "Інтерпайпа" на кінець червня 2023 року становили $158,92 млн ($156,767 млн на аналогічну дату минулого року).

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Як повідомлялося, вертикально інтегрована трубно-колісна компанія (ТКК) "Інтерпайп" за підсумками роботи у 2022 році отримала $204,44 млн чистого прибутку, що у 2,2 разу перевищує показник попереднього року ($91,32 млн).

Водночас через повномасштабну війну виробництво сталі підприємствами "Інтерпайпу" минулого року зменшилось на 39% – до 595 тис. тонн, труб – на 36% (до 393 тис. тонн), залізничної продукції – на 51% (до 84 тис. тонн).

Продажі продукції знизилися на 37% – до 524 тис. тонн, у тому числі труб – на 36%, до 384 тис. тонн, залізничної продукції – на 50%, до 87 тис. тонн.

"Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник безшовних труб та залізничних коліс. Її власником є бізнесмен Віктор Пінчук та члени його родини.