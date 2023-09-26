Чистий прибуток "Інтерпайпа" Пінчука зріс за пів року у 6 разів
Міжнародна вертикально інтегрована трубно-колісна компанія (ТКК) "Інтерпайп" у першому півріччі поточного року збільшила чистий прибуток у 6,3 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року – до $122,43 млн з $19,53 млн.
Прибуток до оподаткування в січні-червні зріс у 6,3 раза – до $157,5 млн з $24,9 млн за аналогічний період минулого року, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на дані проміжної звітності компанії.
При цьому операційний прибуток зріс у 2,7 раза – до $178,29 млн із $66,57 млн.
Виторг компанії за цей період склав $518,38 млн ($461,44 млн у першому півріччі минулого року).
"Інтерпайп" у першому півріччі поточного року отримав $142,09 млн EBITDA, що в 2,8 разу більше за показник аналогічного періоду попереднього року ($50,43 млн).
Крім того, вільні кошти на рахунках "Інтерпайпа" на кінець червня 2023 року становили $158,92 млн ($156,767 млн на аналогічну дату минулого року).
Як повідомлялося, вертикально інтегрована трубно-колісна компанія (ТКК) "Інтерпайп" за підсумками роботи у 2022 році отримала $204,44 млн чистого прибутку, що у 2,2 разу перевищує показник попереднього року ($91,32 млн).
Водночас через повномасштабну війну виробництво сталі підприємствами "Інтерпайпу" минулого року зменшилось на 39% – до 595 тис. тонн, труб – на 36% (до 393 тис. тонн), залізничної продукції – на 51% (до 84 тис. тонн).
Продажі продукції знизилися на 37% – до 524 тис. тонн, у тому числі труб – на 36%, до 384 тис. тонн, залізничної продукції – на 50%, до 87 тис. тонн.
"Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник безшовних труб та залізничних коліс. Її власником є бізнесмен Віктор Пінчук та члени його родини.
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Згадуючи аномальну кількість нападів і вбивств інших активних громадян в останні роки, треба визнати, що легалізація цього насильства почалася з безкарності у вбивстві Георгія Гонгадзе. І ця безкарність стала можливою, в тому числі завдяки включеності в процес відбілювання винуватців цього злочину медіа-імперії Віктора Пінчука".
Віктор Пінчук, як і його сусіди у списку найбагатших українців, побудував свою імперію за рахунок приватизації державних активів, більшу частину підприємств він придбав за низькими цінами завдяки родинним зв'язкам із Леонідом Кучмою. Капітал Пінчука був воістину колосальним: у 2008 році журнал «Фокус» оцінив його в $10,5 млрд. Після Революції гідності його статки зменшилися майже в три рази.
Eкс-заступника генпрокурора Ренат Кузьмін заявив про те, що за закриття справи проти Кучми був даний хабар в розмірі мільярда доларів.
Він допомагав Кучмі відмитися від цього. Він залучив фахівців, детективні агентства, фільми знімав, наймав журналістів.
Майже половину статків Віктора Пінчука, за оцінками Forbes, зараз становить нерухомість. Більшість цієї нерухомості розташована за кордоном.
"Рецепт його успіху полягає в тому, що потрібно народитися в потрібній сім'ї і одружитися вигідно, причому двічі. Такі можливості відкриваються далеко не всім, тому особистість Віктора Пінчука досить унікальна. У тому числі і те, що йому вдалося переодягнутися з хижого олігарха в витонченого мецената на очах у всіх, і змусило українців забути про те, як і з чиєю допомогою він зробив кар'єру мільярдера."