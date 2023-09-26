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WhatsApp не дозволить запускати інформаційні канали в Росії

whatsapp

Месенджер WhatsApp від Meta передумав запускати сервіс каналів у Росії – WA Channels.

"Продукт не буде доступний для користувачів усередині Росії найближчим часом", – розповів співробітник Meta, передає The Moscow Times.

За його словами, найближчими тижнями месенджер дасть можливість будь-кому створити свій канал, але не в Росії.

У Роскомнагляді та Держдумі РФ загрожували блокуванням месенджеру, якщо він почне розширювати функціонал у бік масового поширення інформації.

У Роскомнагляді повідомляли, що WhatsApp може бути заблокований на території Росії, якщо в ньому з'являться "недружні канали із забороненою інформацією".

Сервіс WhatsApp повідомляв про запуск у 150 країнах функції створення каналів. Передбачається, що користувачі зможуть конфіденційно розміщувати в них інформацію або отримувати її без контролю та цензури.

У середині липня WhatsApp оголосив про запуск своїх каналів в Україні.

Автор: 

заборона (452) інформація (104) росія (14189) WhatsApp (70)


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