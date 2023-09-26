НБУ випустив монету, присвячену енергетикам України. ФОТО

Національний банк України 26 вересня 2023 року ввів у обіг нову пам’ятну монету "Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам!".

Як ідеться в повідомленні НБУ, монета присвячена всім енергетикам України.

"І в мирні часи робота українських енергетиків важлива, але під час війни – вона героїчна! Щодня та щоночі під ворожими обстрілами та в негоду, попри втому та загрози, ці звичайні незвичайні люди робили свою справу. Раз у раз, повертаючи світло, вони повертають разом із ним надію, дають можливість жити та працювати, боротися за Перемогу! Тому, щоб увічнити їх подвиг, ми створили цю сучасну мінімалістичну монету, із закодованими символами переможного світла", – сказав голова Національного банку України Андрій Пишний.

Дизайн нової пам'ятної монети створив український художник, ілюстратор, графічний дизайнер Сергій Майдуков.

На аверсі монети на дзеркальному тлі розміщено стилізовану композицію, що символізує енергетичну систему України. Її образ втілено в символічному суцвітті соняшника.

На реверсі монети у вигляді трьох брил зображено стилізований тризуб, який під час обертання монети трансформується в літеру "Е" і є першою літерою слова "Енергетика".

Пам'ятну монету "Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам!" виготовлено з нейзильберу, її тираж – до 50 тис. штук. Гурт монети – гладкий, із заглибленими, інверсно розташованими написами: позначенням номіналу монети – 5 гривень, року карбування монети – 2023 та логотипу Банкнотно-монетного двору НБУ.

Придбати пам’ятну монету "Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам!" можна з 4 жовтня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку. Загалом через інтернет-магазин буде реалізовано 10 тис. цих монет, всі вони будуть доступні з першого дня продажу.

Крім того, з жовтня пам’ятна монета буде поступово реалізовуватися і банками-дистриб’юторами (АТ АБ "Укргазбанк", АТ "АБ "Радабанк", АТ "Таскомбанк", АТ КБ "Приватбанк") у міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.