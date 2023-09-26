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Польща розширить СПГ-термінал для посилення газової незалежності від Росії

спг,польща,свіноуйсьце

Польський уряд збирається розширити термінал скрапленого природного газу (СПГ) у північно-західному порту "Свіноуйсьце" 2024 року, підвищивши його потужність до 500 тис. кубометрів СПГ.

Як пише BiznesAlert, уряд розширить СПГ-термінал імені Леха Качиньського у Свіноуйсьце шляхом відкриття третього сховища для зберігання СПГ, передає enkorr.

Роботи на новому об’єкті, де зберігатиметься 180 тис. кубометрів СПГ, наближаються до завершення, а запуск заплановано на 2024 рік.

Термінал LNG у Свіноуйсьце був частиною прагнення Польщі диверсифікувати джерела постачання й стати повністю незалежними від російського газу, особливо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Торік термінал у Свіноуйсьце прийняв 58 танкерів з CПГ, перевищивши заплановану цифру в 42. 2023 року очікується, що СПГ до Свіноуйсьце доставлять 64 танкери.

Очікується, що LNG-термінал імені Леха Качинського забезпечить клієнтів 7 тис. автоцистерн СПГ, регазифікованого в природний газ, 2024 року, порівняно з 5,36 тис. автоцистернами 2023 року.

Після запуску третього контейнера для зберігання СПГ 2023 року потужність регазифікації терміналу досягне 8,3 млрд кубометрів на рік.

Зазначається, що після розширення польський СПГ-термінал у Свіноуйсьце може стати газовим хабом для Центральної Європи.

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Польща (2428) росія (14189) термінал (170) скраплений газ (1141)


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