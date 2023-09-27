Мінагрополітики підвищило прогноз урожаю до 79 мільйонів тонн

Міністерство агарної політики та продовольства оцінює врожай сезону 2023 року на рівні 79 млн тонн, що мінімум на 7 млн тонн більше, ніж минулого сезону.

"У травні під час початку посівної думали, що у нас буде приблизно 63-64 млн тонн. Потім підняли прогноз до 67-68 млн, потім більше – 70 млн. Минулого року ми мали результат 7 млн тонн, потім 75 млн тонн. В останні два тижні ми говоримо про врожай, який напевно буде близько 79 млн, що, як мінімум, на 7 млн більше, ніж минулого року", – заявив міністр аграрної політики Микола Сольський в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

Сольський нагадав, що аграріїв питання врожайності та валу продукції зараз уже не турбує, а хвилює, за якою ціною його продати.

"Тут дуже важливо, щоб ми мали можливість продати дорожче. Важливо, скільки ми зможемо експортувати. Адже потрібно мати можливість вивозити з країни щомісяця 5 млн тонн", – пояснив міністр і додав, що дуже дорого коштує логістика та недорого – зерно.

Сольський зазначив, що зараз попит на логістику суттєво більший, ніж пропозиція, і вказав на важливість збалансування цих показників.

"Ми намагаємося зробити все, щоб за рахунок Дунаю та Чорного моря цей баланс наблизити до того, який потрібен (аграрію, – ред.), щоб ціна (на зерно, – ред.) піднялася", – наголосив Сольський.

Раніше Українська зернова асоціація оновила оцінку потенційного врожаю 2023 року, підвищивши свій прогноз ще на 3,7 млн тонн – до 80,5 млн тонн зернових та олійних.