Нацбанк покращив прогноз дефіциту електроенергії у четвертому кварталі

Національний банк очікує, що дефіцит електроенергії протягом четвертого кварталу 2023 року не перевищуватиме 5%.

Про це повідомив заступник голови Нацбанку Олексій Шабан, передає Forbes.

При цьому аналогічний показник у першому кварталі після ударів Росії по енергетичній інфраструктурі складав, за оцінкою регулятора, 15%.

За його словами, Нацбанк очікує менш суттєвого, ніж минулоріч, негативного ефекту на економічну активність від можливого дефіциту електроенергії протягом четвертого кварталу і, ймовірно, на початку 2024 року, зазначив Шабан.

"1,5-2% дефіциту буде перекриватися імпортом електроенергії", – додав він.

На початку 2023 року НБУ прогнозував більш значний вплив перебоїв з енергопостачанням на економіку протягом усього року. За базовим сценарієм регулятор закладав можливий дефіцит у 15-18% у четвертому кварталі 2023-го та першому кварталі 2024-го. Аналогічні показники за негативним сценарієм складали 30-33%.

У квітні НБУ переглянув свою оцінку, нагадав Шабан. "Ми побачили, що на платіжний баланс і на інфляцію проблеми з електроенергетикою вплинули не так, як очікувалося. Можна навіть сказати, що на інфляцію зовсім не вплинули, оскільки зниження цін на пальне та сировину змогли "притиснути" інфляцію", – пояснив він.

Руйнування Каховської ГЕС також не мало значного впливу на енергетику, хоч це і призвело до зниження обсягів гідрогенерації по всьому каскаду Дніпра, додав Шабан.

У липні збалансуванню ситуації сприяли опади, а дефіцит, що виник у серпні через спеку, компенсувався імпортом електроенергії, розповів посадовець.

НБУ фіксує зростання імпорту енергетичного обладнання, уточнив він. "Обсяги відчутно перевищують показники минулого року", – сказав Шабан.