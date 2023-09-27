Зеленський підписав закон про новий вид кримінального покарання

Президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до Кримінального кодексу, які передбачають запровадження нового виду кримінального покарання – пробаційного нагляду.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

Зазначається, що це буде одним із основних видів покарання, на рівні з обмеженням чи позбавленням волі, а також їхньою альтернативою. Отже, тепер деяким категоріям правопорушників вдасться уникнути в’язниці, але не покарання, наголосили у відомстві.

"Впровадження покарання у вигляді пробаційного нагляду сприятиме гуманізації пенітенціарної системи та розширенню можливостей для виправлення особи без ізоляції від суспільства", – додала заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

Пробаційний нагляд тепер може бути застосований за такі злочинні діяння, як:

умисне легке тілесне ушкодження;

домашнє насильство;

погрози вбивством;

зараження венеричною хворобою;

експлуатація дітей;

перешкоджання професійній діяльності журналістів;

ухилення від сплати аліментів тощо;

публічні заклики до вчинення теракту;

наругу над могилою;

ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів;

створення або утримання місць розпусти й звідництво;

незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту тощо.

Пробаційний нагляд може бути призначено на строк від 1 до 5 років. Покарання виконуватиметься без ізоляції від суспільства, але з покладанням низки обовʼязків.

Якщо ж засуджений вирішить, що можна не виконувати встановлені судом обов'язки під час перебування на пробації – йому можуть обмежити волю на строк до трьох років.

При цьому пробаційний нагляд не зможе призначатися особам, які під час відбування цього виду покарання вчинили кримінальне правопорушення.

Закон набере чинності через 6 місяців.