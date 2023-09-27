Найбільша у світі криптобіржа оголосила про вихід з РФ
Найбільша криптовалютна біржа у світі Binancе остаточно йде з Росії та продає весь свій російський бізнес компанії CommEX.
Як наголосили у релізі компанії, процес переходу користувачів триватиме до року.
При цьому криптобіржа наголошує, що усі активи російських користувачів "у безпеці та надійно захищені".
"Дивлячись у майбутнє, ми визнаємо, що робота в Росії несумісна зі стратегією Binance з дотримання вимог", – наголосив директор з дотримання нормативних вимог Ной Перлман.
Зазначається, що протягом наступних кількох місяців Binance припинить роботу всіх обмінних сервісів і бізнес-напрямків у Росії.
"Хоча фінансові деталі угоди не розголошуються, важливо зазначити, що з цим продажем Binance повністю виходить з Росії. На відміну від аналогічних угод міжнародних компаній у РФ, Binance не матиме поточного розподілу доходу від продажу, а також не зберігає можливості зворотнього викупу акцій", – підкреслили у компанії.
Як повідомлялося, у серпні Binance заборонила росіянам p2p-операції з будь-якими іноземними валютами.
Нагадаємо, у травні стало відомо, що Мін'юст США проводить розслідування проти Binance. Американська влада запідозрила, що за її допомогою російські громадяни оминають санкції.
У своїй заяві Binance наголошувала, що "дотримується правил глобальних санкцій", відмовляючи у доступі до платформи "людям, організаціям, юридичним особам та країнам, які були занесені міжнародною спільнотою до чорного списку".
Як відомо, у березні 2023 року криптобіржа заблокувала можливість росіянам здійснювати операції з доларами та євро через свій P2P-сервіс. Таке рішення було продиктовано ухваленням десятого пакету європейських санкцій проти Росії.
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Хоча просто продають свою фірму і йдуть на заміну інші
Просто binance втомився від постійних санкцій щодо Росії тому щоб зберегти свої кошти йде з Росії
А ті що купують ризикують тим же що й binance
Бо кожна компанія має свої уявлення щодо розвитку навіть коли є обмеження
К примеру 5% непосредственные пользователи, 30% - получатели переводов/покупатели"а". И 64% процента -"держатели коров" у которых получатели переводов покупали молоко, покупатели "б", которым предложение от покупателей "а" сократилось и цена поднялась.
Цифры с потолка.
Я бы вообще кацапом от интернета обрезал, покажите мне кабель!
на мотив как Вий:
-Поднимите мне веки!
- Уйдите с нашего сайта, русофобам тут не место, это русский сайт!
- Сайт русский? Китайский комп по западной технологии, китайский кабель, западные языки програмирования, западные/китайские сервера, а сайт получился рузьским? Это как?!