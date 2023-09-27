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Новини
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Найбільша у світі криптобіржа оголосила про вихід з РФ

binance

Найбільша криптовалютна біржа у світі Binancе остаточно йде з Росії та продає весь свій російський бізнес компанії CommEX.

Як наголосили у релізі компанії, процес переходу користувачів триватиме до року.

При цьому криптобіржа наголошує, що усі активи російських користувачів "у безпеці та надійно захищені".

"Дивлячись у майбутнє, ми визнаємо, що робота в Росії несумісна зі стратегією Binance з дотримання вимог", – наголосив директор з дотримання нормативних вимог Ной Перлман.

Зазначається, що протягом наступних кількох місяців Binance припинить роботу всіх обмінних сервісів і бізнес-напрямків у Росії.

"Хоча фінансові деталі угоди не розголошуються, важливо зазначити, що з цим продажем Binance повністю виходить з Росії. На відміну від аналогічних угод міжнародних компаній у РФ, Binance не матиме поточного розподілу доходу від продажу, а також не зберігає можливості зворотнього викупу акцій", – підкреслили у компанії.

Як повідомлялося, у серпні Binance заборонила росіянам p2p-операції з будь-якими іноземними валютами.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що Мін'юст США проводить розслідування проти Binance. Американська влада запідозрила, що за її допомогою російські громадяни оминають санкції.

У своїй заяві Binance наголошувала, що "дотримується правил глобальних санкцій", відмовляючи у доступі до платформи "людям, організаціям, юридичним особам та країнам, які були занесені міжнародною спільнотою до чорного списку".

Як відомо, у березні 2023 року криптобіржа заблокувала можливість росіянам здійснювати операції з доларами та євро через свій P2P-сервіс. Таке рішення було продиктовано ухваленням десятого пакету європейських санкцій проти Росії.

Автор: 

росія (14189) криптовалюта (628) Binance (22)


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Топ коментарі
+1
"Найбільша у світі криптобіржа" - надпекельні новини для росіян.
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27.09.2023 11:47
+1
а зря... надо было ********* и дальше...
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27.09.2023 11:50
+1
Вона всім цікава, бо дає/давала можливість оплачувати послуги/товари, отримувати перекази.
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27.09.2023 13:09
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"Найбільша у світі криптобіржа" - надпекельні новини для росіян.
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27.09.2023 11:47 Відповісти
а зря... надо было ********* и дальше...
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27.09.2023 11:50 Відповісти
Ця біржа мабуть цікава для айтішників але не для пересічних кацапів
Хоча просто продають свою фірму і йдуть на заміну інші
Просто binance втомився від постійних санкцій щодо Росії тому щоб зберегти свої кошти йде з Росії
А ті що купують ризикують тим же що й binance
Бо кожна компанія має свої уявлення щодо розвитку навіть коли є обмеження
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27.09.2023 12:51 Відповісти
Вона всім цікава, бо дає/давала можливість оплачувати послуги/товари, отримувати перекази.
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27.09.2023 13:09 Відповісти
95% свинособак, у своєму існуванні не чули про криптовалютні біржі, не про пов'язані, з ними можливостями,), ,во засмутяться,),
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27.09.2023 13:39 Відповісти
Десь так) але ті 5% активно юзали ці крипто-діри і отримували/надавали фінансові послуги без проблем. Стане трохи важче.
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27.09.2023 13:42 Відповісти
Почти так.

К примеру 5% непосредственные пользователи, 30% - получатели переводов/покупатели"а". И 64% процента -"держатели коров" у которых получатели переводов покупали молоко, покупатели "б", которым предложение от покупателей "а" сократилось и цена поднялась.

Цифры с потолка.

Я бы вообще кацапом от интернета обрезал, покажите мне кабель!

на мотив как Вий:

-Поднимите мне веки!
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27.09.2023 13:42 Відповісти
Це!, Дійсно--Було б краще,),
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27.09.2023 13:44 Відповісти
Иногда почитывал их(орков ) на одном из сайтов, иногда комментил. Часто писали:

- Уйдите с нашего сайта, русофобам тут не место, это русский сайт!

- Сайт русский? Китайский комп по западной технологии, китайский кабель, западные языки програмирования, западные/китайские сервера, а сайт получился рузьским? Это как?!
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27.09.2023 14:03 Відповісти
Це так! - Що там,тіки Очко рузьгє, ,тай те диряве,), шниряє по ПОКИ ЩО!,)дозволеному інету, тай блює гидота--на вся та всіх, розповідаючи, яке прекрасне у них життя,),
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27.09.2023 14:17 Відповісти
Не все так просто, треба розбиратися в цьому питанні. Бо, дуже схоже на забивання баків з формальною перереєстрацією рашистського підрозділу.
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27.09.2023 15:18 Відповісти
тю!Так уже півроку виходить!!!І ніяк не вийде
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27.09.2023 18:23 Відповісти

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