Фінляндія скасувала заборону на передачу особистих даних "Яндексу"

У Фінляндії скасували тимчасову заборону на передачу російській технологічній групі "Яндекс" та її голландському партнеру Ridetech персональних даних користувачів додатка для виклику таксі Yango, що належить компанії з РФ.

Про це пише Reuters із посиланням на регуляторний орган з захисту даних Фінляндії.

Зазначається, що ро цю заборону було оголошено у серпні у відповідь на нове російське законодавство, яке, на думку Фінляндії, надасть Федеральній службі безпеки РФ право отримувати дані фінських користувачів, здобуті під час роботи сервісу таксі.

Водночас у вчорашній заяві йдеться, що нова інформація свідчить про те, що російське законодавство не поширюється на служби таксі, тож заборона, яка мала набути чинності 27 вересня, не буде реалізована.

"Наразі Yango поки дозволено продовжувати працювати у Фінляндії", – наголосили у відомстві, додавши, що моніторинг передачі персональних даних продовжиться у співпраці з норвезькими та голландськими регуляторами.

Представники Yango заявили, що обробляють персональні дані у суворій відповідності до законодавства ЄС та, що РФ у будь-якому випадку не має юрисдикції над міжнародним бізнесом компанії.